قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
أسماء عبد الحفيظ

المسقعة بالبشاميل من الأكلات المصرية الكلاسيكية التي يعشقها الكبار والصغار، فهي وجبة متكاملة تجمع بين الباذنجان المقلي أو المشوي، واللحم المفروم، وصلصة الطماطم الغنية، وطبقة البشاميل الكريمية الشهية. 

تحضيرها في المنزل أصبح سهلاً مع خطواتنا البسيطة التي تضمن لكِ طعمًا أشهى من المطاعم، للشيف حميدة عثمان.

لماذا المسقعة بالبشاميل الخيار الأمثل؟

  • طبق متكامل يحتوي على خضار وبروتين.
  • مناسب للعائلات وللمناسبات.
  • يمكن تحضيره مسبقًا وحفظه في الثلاجة.
  • طعمه الكريمي يرضي جميع الأذواق.

مكونات المسقعة بالبشاميل
للمسقعة:

  • 3 ثمرات باذنجان كبيرة
  • 500 غرام لحم مفروم
  • 2 ثمرة بصل مفروم
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 3 حبات طماطم كبيرة مبشورة أو عصير طماطم
  • ملح، فلفل أسود، بهارات حسب الرغبة
  • زيت للقلي أو شوي الباذنجان

للبشاميل:

  • 4 ملاعق كبيرة زبدة
  • 4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض
  • 4 أكواب حليب دافئ
  • ملح، جوزة الطيب اختياري
  • بيضة واحدة اختياري لإضافة كثافة

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل

1. تحضير الباذنجان

  • يُغسل الباذنجان ويُقطع حلقات متوسطة.
  • يُرش بالملح ويُترك 15 دقيقة للتخلص من المرارة، ثم يُشطف ويُجفف.
  • يُقلى في الزيت أو يُشوى في الفرن حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

2. تحضير الحشوة

  • في طاسة، يُسخن قليل من الزيت ويُقلى البصل حتى يذبل.
  • يُضاف الثوم ويُقلب دقيقة، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُطهى حتى يتغير لونه.
  • تُضاف الطماطم المبشورة أو عصير الطماطم، ويُتبل بالملح والفلفل والبهارات.
  • تُترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك ويصبح القوام كثيفًا.

3. تحضير البشاميل

  • في وعاء على النار، تُذاب الزبدة ثم يُضاف الدقيق مع التحريك حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
  • يُسكب الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.
  • يُتبل بالملح وجوزة الطيب، ويمكن إضافة البيضة لتكثيف البشاميل وجعل القوام كريمي أكثر.
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

4. تجميع المسقعة

  • في صينية فرن، يُرص الباذنجان المقلي، ثم يُسكب فوقه خليط اللحم والصلصة.
  • تُضاف طبقة البشاميل على الوجه وتُسوى بالملعقة.
  • تُدخل الصينية الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه ويكتسب لونًا ذهبيًا جذابًا.

نصائح لنجاح المسقعة بالبشاميل

  • شوي الباذنجان بدل قليه يقلل الدهون ويجعل الطبق أخف.
  • ترك الحشوة تتسبك جيدًا قبل وضعها على الباذنجان يعطي طعم أغنى.
  • يمكن رش جبن مبشور على الوجه قبل دخول الفرن لمزيد من الطعم الكريمي.
  • ترك المسقعة تبرد قليلًا قبل التقديم يساعد على ثبات طبقات الباذنجان والبشاميل.

طريقة التقديم

  • تُقدم المسقعة بالبشاميل ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج.
  • يمكن تقديمها كطبق رئيسي في الغداء أو كوجبة خفيفة في العشاء.

القيمة الغذائية

  • غنية بالبروتين من اللحم والبيض.
  • تحتوي على ألياف من الباذنجان.
  • تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.
طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل الأكلات المصرية للمسقعة وبروتين المسقعة البشاميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

الأهلي

موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

توم سينتيفت

لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد