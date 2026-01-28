زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

المسقعة بالبشاميل من الأكلات المصرية الكلاسيكية التي يعشقها الكبار والصغار، فهي وجبة متكاملة تجمع بين الباذنجان المقلي أو المشوي، واللحم المفروم، وصلصة الطماطم الغنية، وطبقة البشاميل الكريمية الشهية.

تحضيرها في المنزل أصبح سهلاً مع خطواتنا البسيطة التي تضمن لكِ طعمًا أشهى من المطاعم، للشيف حميدة عثمان.

لماذا المسقعة بالبشاميل الخيار الأمثل؟

طبق متكامل يحتوي على خضار وبروتين.

مناسب للعائلات وللمناسبات.

يمكن تحضيره مسبقًا وحفظه في الثلاجة.

طعمه الكريمي يرضي جميع الأذواق.

مكونات المسقعة بالبشاميل

للمسقعة:

3 ثمرات باذنجان كبيرة

500 غرام لحم مفروم

2 ثمرة بصل مفروم

2 فص ثوم مهروس

3 حبات طماطم كبيرة مبشورة أو عصير طماطم

ملح، فلفل أسود، بهارات حسب الرغبة

زيت للقلي أو شوي الباذنجان

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 أكواب حليب دافئ

ملح، جوزة الطيب اختياري

بيضة واحدة اختياري لإضافة كثافة

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل

1. تحضير الباذنجان

يُغسل الباذنجان ويُقطع حلقات متوسطة.

يُرش بالملح ويُترك 15 دقيقة للتخلص من المرارة، ثم يُشطف ويُجفف.

يُقلى في الزيت أو يُشوى في الفرن حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

2. تحضير الحشوة

في طاسة، يُسخن قليل من الزيت ويُقلى البصل حتى يذبل.

يُضاف الثوم ويُقلب دقيقة، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُطهى حتى يتغير لونه.

تُضاف الطماطم المبشورة أو عصير الطماطم، ويُتبل بالملح والفلفل والبهارات.

تُترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك ويصبح القوام كثيفًا.

3. تحضير البشاميل

في وعاء على النار، تُذاب الزبدة ثم يُضاف الدقيق مع التحريك حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

يُسكب الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.

يُتبل بالملح وجوزة الطيب، ويمكن إضافة البيضة لتكثيف البشاميل وجعل القوام كريمي أكثر.

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

4. تجميع المسقعة

في صينية فرن، يُرص الباذنجان المقلي، ثم يُسكب فوقه خليط اللحم والصلصة.

تُضاف طبقة البشاميل على الوجه وتُسوى بالملعقة.

تُدخل الصينية الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه ويكتسب لونًا ذهبيًا جذابًا.

نصائح لنجاح المسقعة بالبشاميل

شوي الباذنجان بدل قليه يقلل الدهون ويجعل الطبق أخف.

ترك الحشوة تتسبك جيدًا قبل وضعها على الباذنجان يعطي طعم أغنى.

يمكن رش جبن مبشور على الوجه قبل دخول الفرن لمزيد من الطعم الكريمي.

ترك المسقعة تبرد قليلًا قبل التقديم يساعد على ثبات طبقات الباذنجان والبشاميل.

طريقة التقديم

تُقدم المسقعة بالبشاميل ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج.

يمكن تقديمها كطبق رئيسي في الغداء أو كوجبة خفيفة في العشاء.

القيمة الغذائية