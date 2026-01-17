قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
أسماء عبد الحفيظ

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026، يستقبل مواليد برج الحمل يوم السبت 17 يناير 2026 بطاقة فلكية نشطة ومتحركة، يقودها تأثير كوكب المريخ، الكوكب الحاكم للحمل.

هذا اليوم يحمل مزيجًا من الحماس والاندفاع والفرص، لكنه في الوقت ذاته يتطلب قدرًا من الحكمة وضبط النفس حتى لا تتحول الطاقة الإيجابية إلى تسرّع.

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026

تبدو الأجواء مناسبة لاتخاذ خطوات جريئة، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، بشرط أن تكون مدروسة. الحدس سيكون قويًا اليوم، والقدرة على الإبداع في أعلى مستوياتها، مما يجعل الحمل قادرًا على إيجاد حلول غير تقليدية لأي مشكلة تواجهه.

صفات برج الحمل

مواليد برج الحمل يتميزون بالشجاعة، القيادة، الحماس، والطموح. هم أشخاص صريحون لا يحبون الالتفاف، سريعو القرار، ويملكون طاقة عالية تجعلهم مبادرين في العمل والحياة.
لكن في المقابل، قد يغلب عليهم التسرّع، والعصبية أحيانًا، وعدم الصبر. إذا تعلم الحمل التحكم في اندفاعه، فإنه يصبح من أكثر الأبراج نجاحًا وتأثيرًا.

مشاهير برج الحمل

من أبرز مشاهير برج الحمل:

  • عمر الشريف
  • شيرين عبد الوهاب
  • فيكتوريا بيكهام
  • ماريا شارابوفا

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، يوم قوي للحمل. لديك طاقة كبيرة تدفعك لإنجاز مهام مؤجلة واتخاذ قرارات مهمة. قد تُعرض عليك فرصة جديدة أو مشروع يحتاج إلى شخص قيادي، وستكون أنت الاختيار الأنسب.
إذا كنت تعمل ضمن فريق، حاول أن تكون مرنًا في التعامل مع الآخرين حتى لا تُفسَّر حماستك على أنها سيطرة. الأفكار الجديدة ستكون نقطة قوتك اليوم، خاصة إذا كنت تعمل في مجال الإعلام، التسويق، الكتابة، أو الإبداع.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، الأجواء مشحونة بالمشاعر الإيجابية. إذا كنت في علاقة، ستشعر برغبة في التقرب أكثر من شريكك والتعبير عن حبك بوضوح.
أما إذا كنت أعزب، فقد تقابل شخصًا يلفت انتباهك فجأة، وقد تبدأ قصة تعارف سريعة وممتعة. النصيحة هنا: كن صريحًا ولكن ليس مندفعًا.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، لديك طاقة عالية جدًا اليوم، لكن عليك توجيهها بشكل صحيح. يُفضل ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي أو الجري بدل الإرهاق الشديد.
احرص على شرب الماء بكثرة، وتجنب التوتر العصبي لأنه قد يسبب صداعًا أو توترًا في العضلات. النوم المبكر سيكون مفيدًا لاستعادة نشاطك.

برج الحمل وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة للحمل مليئة بالتغيرات الإيجابية، خاصة في مجال العمل والمال. قد تحصل على ترقية، فرصة سفر، أو مشروع جديد يغيّر مسارك المهني.
على الصعيد العاطفي، ستشهد استقرارًا أكبر إذا تعلمت الصبر والاستماع بدل فرض رأيك. أما صحيًا، فالفترة مناسبة لبداية نمط حياة أكثر توازنًا.

نصيحة برج الحمل اليوم

تحرّك بشغف لكن بفكرة واضحة.
كن جريئًا لكن ليس متهورًا.
واعلم أن النجاح لا يأتي بالقوة فقط، بل بالحكمة أيضًا

برج الحمل حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

بوستر حفل إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يحيي حفل عيد الحب في أمريكا .. 14 فبراير

الكاتب الصحفي وائل الطوخى

تروما الصحافة الاقتصادية .. كتاب يرصد الصدمة النفسية بغرف الأخبار لهذا السبب

مسلسل بطل العالم

طرح أغنية مسلسل بطل العالم لعصام عمر وعرضه 18 يناير

بالصور

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد