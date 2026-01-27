رمضان شهر البركة، لكنه غالبًا يأتي مع ضغط يومي لتحضير الإفطار والسحور، مما يرهق ربات البيوت ويستهلك وقتًا كبيرًا يوميًا. الحل الأمثل هو تحضير بعض أكلات رمضان قبل بداية الشهر، لتوفير الوقت والمجهود وضمان وجبات طازجة وسريعة التحضير يوميًا.

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أهم الأكلات التي يمكن تجهيزها مسبقًا، وطُرق تخزينها بطريقة صحيحة تضمن الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.

1. الشوربات الجاهزة للفريزر

الشوربات من أساسيات رمضان، سواء شوربة العدس، شوربة الخضار، أو شوربة الشوفان. يمكنك تحضير كمية كبيرة مرة واحدة قبل رمضان، ثم تقسيمها في أكياس محكمة الإغلاق أو برطمانات للثلاجة والفريزر.

عند الحاجة، يتم تسخينها بسرعة على النار أو في الميكروويف، وستكون جاهزة في دقائق، موفرة وقت التحضير يوميًا.

2. اللحوم والدواجن

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

حضري تتبيلات الفراخ أو اللحمة مسبقًا وخزنيها بالفريزر في أكياس صغيرة حسب عدد الوجبات. كما يمكن تحضير صواني فرن جاهزة بالخضار والتوابل لتكون سهلة التسخين.

بالنسبة للكفتة أو البانيه، يمكن ترك نصفها مطبوخ جزئيًا والنصف الآخر محفوظ في الفريزر. بهذه الطريقة، ستوفري وقت الطهي اليومي وتضمنين طعامًا طازجًا ولذيذًا بدون تعب.

3. الخضار والسلطات

فرمي البصل، الثوم، الفلفل والطماطم وحفظهم في أكياس فريزر محكمة.

الخضار الورقية مثل البقدونس والشبت يجب غسلها جيدًا وتجفيفها قبل التخزين. يمكن أيضًا سلق البطاطس والفاصوليا مسبقًا. بهذه الطريقة، كل الخضار جاهزة لأي أكلة سواء محشي، سلطة، أو طبق جانبي، ما يوفر وقت التحضير اليومي.

4. العجين والمعجنات

حضري عجينة الفطاير، القطايف، البيتزا، أو البسكويت قبل رمضان وخزنيها في الفريزر. يمكنك فرد الرقاق أو تشكيل الكرات مسبقًا قبل التخزين.

بهذه الطريقة، سيكون لديك عجين جاهز للطهي خلال دقائق، خاصة عند ضغط تحضير السحور والفطار، وستحافظين على طعم العجين الطازج.

5. الحلويات والمشروبات

قطايف، كنافة، مهلبية، وشربات رمضان يمكن تحضيرها قبل الشهر وتخزينها في برطمانات أو أكياس محكمة الإغلاق.

حتى المكسرات والحشوات يمكن تجهيزها مسبقًا لتسهيل عملية تحضير الحلويات بسرعة. بالنسبة للعصائر الطبيعية، يمكن حفظها في زجاجات محكمة دون فقدان الطعم أو القيمة الغذائية.

6. نصائح لتخزين ناجح