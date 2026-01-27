قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أسماء عبد الحفيظ

رمضان شهر البركة، لكنه غالبًا يأتي مع ضغط يومي لتحضير الإفطار والسحور، مما يرهق ربات البيوت ويستهلك وقتًا كبيرًا يوميًا. الحل الأمثل هو تحضير بعض أكلات رمضان قبل بداية الشهر، لتوفير الوقت والمجهود وضمان وجبات طازجة وسريعة التحضير يوميًا.

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا 

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود 

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أهم الأكلات التي يمكن تجهيزها مسبقًا، وطُرق تخزينها بطريقة صحيحة تضمن الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.

1. الشوربات الجاهزة للفريزر

الشوربات من أساسيات رمضان، سواء شوربة العدس، شوربة الخضار، أو شوربة الشوفان. يمكنك تحضير كمية كبيرة مرة واحدة قبل رمضان، ثم تقسيمها في أكياس محكمة الإغلاق أو برطمانات للثلاجة والفريزر.
عند الحاجة، يتم تسخينها بسرعة على النار أو في الميكروويف، وستكون جاهزة في دقائق، موفرة وقت التحضير يوميًا.

2. اللحوم والدواجن

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود 

حضري تتبيلات الفراخ أو اللحمة مسبقًا وخزنيها بالفريزر في أكياس صغيرة حسب عدد الوجبات. كما يمكن تحضير صواني فرن جاهزة بالخضار والتوابل لتكون سهلة التسخين.
بالنسبة للكفتة أو البانيه، يمكن ترك نصفها مطبوخ جزئيًا والنصف الآخر محفوظ في الفريزر. بهذه الطريقة، ستوفري وقت الطهي اليومي وتضمنين طعامًا طازجًا ولذيذًا بدون تعب.

3. الخضار والسلطات

فرمي البصل، الثوم، الفلفل والطماطم وحفظهم في أكياس فريزر محكمة.
الخضار الورقية مثل البقدونس والشبت يجب غسلها جيدًا وتجفيفها قبل التخزين. يمكن أيضًا سلق البطاطس والفاصوليا مسبقًا. بهذه الطريقة، كل الخضار جاهزة لأي أكلة سواء محشي، سلطة، أو طبق جانبي، ما يوفر وقت التحضير اليومي.

4. العجين والمعجنات

حضري عجينة الفطاير، القطايف، البيتزا، أو البسكويت قبل رمضان وخزنيها في الفريزر. يمكنك فرد الرقاق أو تشكيل الكرات مسبقًا قبل التخزين.
بهذه الطريقة، سيكون لديك عجين جاهز للطهي خلال دقائق، خاصة عند ضغط تحضير السحور والفطار، وستحافظين على طعم العجين الطازج.

5. الحلويات والمشروبات

قطايف، كنافة، مهلبية، وشربات رمضان يمكن تحضيرها قبل الشهر وتخزينها في برطمانات أو أكياس محكمة الإغلاق.
حتى المكسرات والحشوات يمكن تجهيزها مسبقًا لتسهيل عملية تحضير الحلويات بسرعة. بالنسبة للعصائر الطبيعية، يمكن حفظها في زجاجات محكمة دون فقدان الطعم أو القيمة الغذائية.

6. نصائح لتخزين ناجح

  • اتركي الطعام يبرد تمامًا قبل التخزين لتجنب البكتيريا.
  • استخدمي أكياس أو برطمانات محكمة لمنع الهواء والرطوبة.
  • قسمي الطعام حسب عدد الوجبات اليومية لتسهيل استخدامه.
  • اكتبي التاريخ على كل كيس أو برطمان لمعرفة مدة التخزين.
  • عند إخراج الطعام من الفريزر، سخنيه تدريجيًا للحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.
أكلات أكلات رمضان نصائح لتوفير الوقت والمجهود الإفطار والسحور لتحضير الإفطار والسحور شهر البركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المتهمين

الشرطة تداهم ناديا صحيا يدار للأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

المنشور

الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة إدعت ضغط رجل شرطة عليها للتنازل عن محضر

أرشيفية

تأجيل استئناف المتهمين بقتــ.ل ابن سفير سابق على إعدامهم لـ22 فبراير

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد