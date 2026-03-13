رصد مكافأة ضخمة للاعبي جالاتا سراي لإقصاء ليفربول من أبطال أوروبا .. كم تبلغ؟
مصطفى بكري: الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة
الاتحاد السكندري يعلن رسمياً رفع إيقاف القيد .. وإغلاق ملف كوامي
صفعة درة لـ أحمد العوضي في علي كلاي تشعل مواقع التواصل وتتصدر التريند
مدرب ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة مبابي
بكري عن الحرب الإيرانية : مصر جاهزة للوساطة .. والحلول الدبلوماسية الطريق الوحيد
إيران تطرح شرطا مفاجئًا .. طهران تفتح مضيق هرمز مقابل الدفع باليوان الصيني
تريند الشناوي الغامض | ادعاء زواج يشعل الإنترنت وخبراء التكنولوجيا يكشفون المفاجأة.. القصة الكاملة
الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 .. خطوات بسيطة لمعرفة الاستهلاك والسداد الإلكتروني
أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رصد مكافأة ضخمة للاعبي جالاتا سراي لإقصاء ليفربول من أبطال أوروبا .. كم تبلغ؟

ليفربول
ليفربول
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية عن حافز مالي ضخم رصده رئيس نادي جالاتا سراي التركي، درسُن أوزبك، للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام، فإن رئيس النادي وعد اللاعبين بمكافأة مالية كبيرة في حال تمكن الفريق من إقصاء ليفربول والتأهل إلى الدور التالي من المسابقة الأوروبية، في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للفريق قبل المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

خسر ليفربول الإنجليزي موقعة الذهاب أمام جالاتا سراي التركي بنتيجة 1-0 بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الماضي.

ينتظر ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مباراة الإياب المصيرية والتي ستكون على ملعب أنفيلد، لحسم المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة ليفربول ضد جالاتا سراي في العاشرة مساء الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس الجاري.

ويحتاج ليفربول لنتيجة الفوز بأكثر من هدف حتى يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع توتنهام مساء يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما مكافأة لاعبي جالاتا سراي؟

بحسب التقارير، فإن قيمة المكافأة المقترحة تعد من بين الأكبر في تاريخ النادي، إذ قد يحصل كل لاعب على مبلغ يصل إلى نحو خمسة ملايين يورو إذا نجح الفريق في تحقيق الهدف المنشود وإقصاء الفريق الإنجليزي من البطولة. 

ويعكس هذا القرار حجم أهمية المباراة بالنسبة لإدارة النادي وجماهيره، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة المشوار الأوروبي هذا الموسم.

ويأتي هذا التحفيز المالي في وقت يعيش فيه جالاتا سراي فترة جيدة على المستوى الفني، بعد تحقيقه نتيجة إيجابية أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حين تمكن الفريق التركي من تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدف دون رد. 

وسجل الهدف لاعب الوسط ماريو ليمينا الذي هز الشباك في اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة.

وتدرك إدارة جالاتا سراي أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يمتلك ليفربول تاريخاً كبيراً في البطولات الأوروبية، كما أن مباراة الإياب ستقام على ملعب أنفيلد، ما يمنح الفريق الإنجليزي دفعة معنوية كبيرة أمام جماهيره. 

ومع ذلك، يعول النادي التركي على الروح القتالية للاعبيه وعلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يرافق الفريق في مشواره القاري.

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

ترشيحاتنا

الهجمات الإيرانية على الأراضي العربية

الإيدسمو تدين استمرار التصعيد الإيراني ضد الدول العربية

الهجمات الإيرانية على الأراضي العربية

المنظمة العربية تجدد إدانتها للعدوان الإيراني على دول الخليج

البابا تواضروس ووفد ألماني

وفد من نورنبرج الألمانية يزور البابا تواضروس ويتعرف على تاريخ الكنيسة القبطية

بالصور

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

مرض الثعلبة
مرض الثعلبة
مرض الثعلبة

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد