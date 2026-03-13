رصد مكافأة ضخمة للاعبي جالاتا سراي لإقصاء ليفربول من أبطال أوروبا .. كم تبلغ؟

كشفت تقارير صحفية عن حافز مالي ضخم رصده رئيس نادي جالاتا سراي التركي، درسُن أوزبك، للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام، فإن رئيس النادي وعد اللاعبين بمكافأة مالية كبيرة في حال تمكن الفريق من إقصاء ليفربول والتأهل إلى الدور التالي من المسابقة الأوروبية، في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للفريق قبل المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

خسر ليفربول الإنجليزي موقعة الذهاب أمام جالاتا سراي التركي بنتيجة 1-0 بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الماضي.

ينتظر ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مباراة الإياب المصيرية والتي ستكون على ملعب أنفيلد، لحسم المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة ليفربول ضد جالاتا سراي في العاشرة مساء الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس الجاري.

ويحتاج ليفربول لنتيجة الفوز بأكثر من هدف حتى يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع توتنهام مساء يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما مكافأة لاعبي جالاتا سراي؟

بحسب التقارير، فإن قيمة المكافأة المقترحة تعد من بين الأكبر في تاريخ النادي، إذ قد يحصل كل لاعب على مبلغ يصل إلى نحو خمسة ملايين يورو إذا نجح الفريق في تحقيق الهدف المنشود وإقصاء الفريق الإنجليزي من البطولة.

ويعكس هذا القرار حجم أهمية المباراة بالنسبة لإدارة النادي وجماهيره، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة المشوار الأوروبي هذا الموسم.

ويأتي هذا التحفيز المالي في وقت يعيش فيه جالاتا سراي فترة جيدة على المستوى الفني، بعد تحقيقه نتيجة إيجابية أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حين تمكن الفريق التركي من تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدف دون رد.

وسجل الهدف لاعب الوسط ماريو ليمينا الذي هز الشباك في اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة.

وتدرك إدارة جالاتا سراي أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يمتلك ليفربول تاريخاً كبيراً في البطولات الأوروبية، كما أن مباراة الإياب ستقام على ملعب أنفيلد، ما يمنح الفريق الإنجليزي دفعة معنوية كبيرة أمام جماهيره.

ومع ذلك، يعول النادي التركي على الروح القتالية للاعبيه وعلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يرافق الفريق في مشواره القاري.