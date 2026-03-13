خطة ما بعد محمد صلاح.. ليفربول يضع 5 أجنحة تحت المجهر لتعزيز خطه الهجومي

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في وضع خطة لتعزيز خطه الهجومي، في ظل تراجع الفاعلية الهجومية هذا الموسم، وهو ما دفع إدارة النادي إلى البحث عن خيارات جديدة في مركز الجناح تحسباً لأي تغييرات محتملة مستقبلاً.

ويأتي ذلك في وقت عبر فيه عدد من جماهير "الريدز" عن استيائهم من تراجع مستوى النجم المصري Mohamed Salah، إلى جانب انخفاض التأثير الهجومي للهولندي Cody Gakpo مقارنة بالمواسم السابقة.

وبحسب تقارير للصحفيين David Ornstein وFabrizio Romano، فإن ليفربول يدرس بالفعل التعاقد مع جناح جديد بنهاية الموسم، ضمن خطة لإعادة تنشيط الخط الأمامي للفريق.

ورغم أن بعض الجماهير تفضل ضم أسماء لامعة مثل الفرنسي Michael Olise، فإن موقع "Rousing The Kop" يرى أن النادي قد يتجه بدلاً من ذلك إلى الاستثمار في مواهب شابة صاعدة يمكن تطويرها على المدى الطويل.

وفيما يلي لاعبين من الدوريات الأوروبية الكبرى قد يدخلون دائرة اهتمامات ليفربول هذا الصيف.

كريسينسيو سومرفيل موهبة تذكر ببدايات ماني

يبرز الهولندي Crysencio Summerville كأحد الأسماء المثيرة للاهتمام في الدوري الإنجليزي، بعدما قدم مستويات لافتة مع نادي West Ham United خلال الأشهر الأخيرة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً سبعة أهداف هذا الموسم، بينها خمسة أهداف خلال خمس مباريات فقط بين يناير وفبراير، ليؤكد قدرته على التأثير الهجومي.

ويعتقد بعض المتابعين أن مسيرة سومرفيل قد تشبه إلى حد ما بدايات النجم السنغالي Sadio Mané عندما انتقل إلى ليفربول قادماً من Southampton FC قبل أن يتحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق.

ألبرتو موليرو مهارة إسبانية لخط الهجوم

قد يتجه ليفربول هذه المرة إلى السوق الإسبانية، حيث يلفت اللاعب الشاب Alberto Moleiro الأنظار مع نادي Villarreal CF بعد انتقاله من UD Las Palmas.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أخرى هذا الموسم، ويتميز بمهارات فنية عالية وقدرة على اللعب كجناح أيسر أو صانع ألعاب.

كما يشتهر موليرو بتمريراته البينية الدقيقة وقدرته على المراوغة في المواجهات الفردية، وهي صفات يبحث عنها ليفربول لتعزيز تنوعه الهجومي.

فرنانديز برادو موهبة واعدة من الدوري الفرنسي

لطالما كان الدوري الفرنسي مصدراً غنياً لاكتشاف المواهب، ويبدو أن نادي Lille OSC عثر على لاعب واعد في الإسباني فرنانديز برادو .

وانضم اللاعب إلى ليل عام 2024 قادماً من Real Betis، وكان اسمه قد ارتبط سابقاً بليفربول.

ورغم أن أرقامه هذا الموسم (4 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 30 مباراة) ليست لافتة للغاية، فإن سرعته الكبيرة وقدرته على الاختراق تجعله مشروع جناح مميز في المستقبل.

محمد الأمين عمورة هداف يفرض نفسه

يعد الجزائري محمد الأمين من أكثر الأسماء تألقاً في القائمة، إذ يقدم مستويات قوية مع نادي VfL Wolfsburg في الدوري الألماني.

ويجيد عمورة اللعب كجناح أيسر مع امتلاكه حساً تهديفياً واضحاً، بعدما سجل 20 هدفاً في موسم واحد بالدوري البلجيكي.

فرانسيسكو كونسيساو جناح سريع بلمسة برتغالية

أما البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، فيعد من الأسماء المعروفة نسبياً، خاصة بعد انتقاله إلى نادي Juventus FC عام 2024.

ومنذ وصوله إلى تورينو، سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 11 هدفاً وصنع ستة أهداف خلال 72 مباراة.

ويتميز كونسيساو بمهارات مراوغة عالية وسرعة كبيرة، إضافة إلى قدرته على الاختراق من الجهة اليمنى بقدمه اليسرى، وهو أسلوب لعب يذكر كثيرين ببداية مسيرة محمد صلاح قبل تألقه الكبير في أنفيلد.

ليفربول بين التجديد والحفاظ على النجوم

رغم الحديث عن البحث عن جناح جديد، لا يعني ذلك بالضرورة نهاية حقبة محمد صلاح مع ليفربول، لكن المؤكد أن إدارة النادي تسعى لتجديد الدماء في الخط الأمامي استعداداً للمواسم المقبلة.