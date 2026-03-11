تحذير من أوسيمين قبل مواجهة الإياب.. نجم جالطة سراي يتوعد ليفربول في دوري الأبطال

أطلق النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق جالطة سراي، تحذيرًا لمنافسه ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وكان جالطة سراي قد نجح في تحقيق فوز مهم على ليفربول بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الثلاثاء في تركيا، ليضع الفريق التركي قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

وتعد هذه المباراة المواجهة الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي في دوري الأبطال، بعدما التقيا في مرحلة الدوري، حيث تمكن جالطة سراي أيضًا من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله أوسيمين من ركلة جزاء.

وأكد المهاجم النيجيري أن فريقه يمتلك القدرة على تكرار الانتصار في لقاء الإياب، مشددًا على ثقته في مواصلة المشوار بالبطولة. وقال: “نحن عائلة واحدة مع جماهير جالطة سراي، قدمنا أداءً رائعًا، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز مرة أخرى أمام ليفربول والتأهل إلى الدور ربع النهائي”.

وانضم أوسيمين إلى جالطة سراي قبل عامين قادمًا من نابولي على سبيل الإعارة، قبل أن ينجح النادي التركي في تحويل الصفقة إلى انتقال دائم خلال العام الماضي.

ويقدم اللاعب النيجيري مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا خلال 27 مباراة في مختلف البطولات، من بينها 7 أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا.