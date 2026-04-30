الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تنطلق امتحانات شهر ابريل 2026 اليوم في عدد من المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة

حيث قالت الدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تنطلق اليوم الخميس 30 إبريل امتحانات شهر ابريل 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى السادس الابتدائي ) وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الاعدادية للصفين الأول والثانى الاعدادى ، على أن تختتم الأربعاء 6 مايو المقبل .

وأوضحت مديرة تعليم جنوب سيناء أن اليوم الدراسي سيستمر حسب خطة الجدول المدرسى بشكل طبيعى عقب أداء الطلاب لـ امتحانات شهر ابريل 2026 متمنية التوفيق والنجاح لطلاب جنوب سيناء .

وأضاف عصام رجب مدير التعليم العام بديوان مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن امتحانات شهر ابريل 2026 تم وضعها من قبل موجهي الادارات التعليمية ، بينما يقوم معلم الفصل بوضع امتحانات مادة التربية الدينية ، مشيراً إلى أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع تكون مسئولية المدرسة .

ومن جانبها أصدرت إدارة بني عبيد التعليمية بالدقهلية ، بيانا رسميا أعلنت خلاله  انطلاق ماراثون امتحانات شهر أبريل 2026 اليوم الخميس لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكدت إدارة بني عبيد التعليمية بالدقهلية ، أنه قد تم الانتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لعقد  امتحانات شهر أبريل 2026 وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء من الانضباط والهدوء.

وشددت إدارة بني عبيد التعليمية على عقد  امتحانات شهر أبريل 2026 خلال اليوم الدراسي دون الإخلال بسير العملية التعليمية، مؤكدةً على الالتزام التام بالحضور في المواعيد المحددة لكل مادة ، مع التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة الاطلاع على أي تعليمات أو تعديلات طارئة.

كما  أعلنت مدرسة الشهيد عبد القادر الإبتدائية المشتركة بالقليوبية : تنطلق اليوم امتحانات شهر ابريل 2026 للصفوف ( الثالث و الرابع و الخامس و السادس ) الإبتدائي ، مؤكدة أنها شددت على الطلاب بضرورة الإلتزام بالحضور وعدم الغياب نهائياً لأى سبب ، حيث أنه لن يتم إعادة الإمتحان لأى طالب تخلف عن الحضور نهائياً .

