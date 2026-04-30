بدعم أوروبي .. جامعة قناة السويس تحتفي بخريجي برنامج «كوزمو» لصناعة مستحضرات التجميل

احتفلت جامعة قناة السويس بتوزيع شهادات إتمام التدريب المهني في "صناعة مستحضرات التجميل وريادة الأعمال"، وذلك ضمن مشروع "كوزمو" (COSMO) الممول من الاتحاد الأوروبي.

جاء الاحتفال برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة نهال لطفي، منسق المشروع، التي قدمت عرضًا تناول أنشطة المشروع منذ انطلاقه عام 2023 وحتى الآن.

ويستهدف البرنامج دمج الخبرة العلمية مع مهارات ريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم الخاصة. وقد بدأت بعض المشاركات بالفعل في تنفيذ مشروعات صغيرة في هذا المجال، وحرصن خلال الاحتفالية على عرض نماذج وعينات من منتجاتهن.

وتؤكد هذه الخطوة على دور جامعة قناة السويس في دعم الابتكار، وربط البحث العلمي بسوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المصنعين ورواد الأعمال.