مورينيو يضغط بالوقت ويغري ريال مدريد.. " الموعد النهائي " يحدد مصير " السبيشال وان "

مورينيو
مورينيو

في مشهد يعكس خبرته الطويلة في إدارة مسيرته.. بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التحرك بخطوات محسوبة لإعادة وضع اسمه ضمن حسابات ريال مدريد مستندًا إلى استراتيجية تقوم على عامل الوقت والمرونة التعاقدية.

ورغم غياب أي تحرك رسمي من جانب النادي الإسباني حتى الآن فإن المؤشرات القادمة من محيط المدرب البرتغالي تؤكد أنه يسعى لحسم مستقبله قبل نهاية مايو المقبل في خطوة تهدف إلى فرض إيقاعه الخاص على سوق المدربين في أوروبا.

بحسب ما أوردته تقارير صحفية إسبانية فإن مورينيو لا ينتظر عرضًا رسميًا بقدر ما يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودته المحتملة إلى ريال مدريد.

ويعتمد المدرب البرتغالي على إرسال رسائل غير مباشرة مفادها أنه منفتح على الرحيل عن بنفيكا ولا يعد مقيدًا بعقد طويل الأمد.

هذا التحرك يمنحه أفضلية في التفاوض ويضع الأندية الكبرى أمام خيار التحرك السريع قبل أن يُغلق باب الانتقالات الفنية مع بداية الصيف.

عقد مرن يمنح حرية القرار

أحد أبرز عناصر قوة مورينيو في هذا الملف يتمثل في طبيعة عقده مع بنفيكا والذي يتضمن بنودًا تتيح الانفصال بين الطرفين بسهولة نسبية.

فالعقد يمنح المدرب إمكانية الرحيل مقابل شرط جزائي منخفض وهو نفس المقابل الذي يلتزم به النادي في حال قرر إنهاء التعاقد من طرفه.

هذه الصيغة تجعل العلاقة التعاقدية أقرب إلى اتفاق مفتوح يتيح للطرفين اتخاذ القرار دون تعقيدات مالية كبيرة.

الكرة في ملعب روي كوستا

في المقابل يترقب روي كوستا رئيس نادي بنفيكا الموقف بحذر دون إصدار أي تصريحات حاسمة بشأن مستقبل المدرب.

ويعد خيار الاستمرار مطروحًا بقوة خاصة مع إمكانية تمديد العقد بشروط جديدة إلا أن غياب قرار رسمي حتى الآن يمنح مورينيو مساحة أكبر للمناورة ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة.

ريال مدريد يراقب. دون استعجال

على الجانب الآخر يتعامل ريال مدريد مع الملف بهدوء شديد في ظل دراسة شاملة لكافة الخيارات المتاحة لتولي القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات إلى أن الإدارة لا ترغب في التسرع خاصة مع اقتراب رحيل ألفارو أربيلوا ووجود عدد من الأسماء المطروحة على طاولة النقاش من بينها مورينيو.

ورغم ذلك فإن العلاقة الجيدة التي تربط المدرب البرتغالي بإدارة النادي قد تلعب دورًا مهمًا في ترجيح كفته حال اتخاذ قرار نهائي بالتغيير.

توقيت حاسم يحدد الاتجاه

حدد مورينيو نهاية الدوري البرتغالي في 16 مايو كنقطة انطلاق لعد تنازلي لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا لحسم مستقبله.

ويتزامن هذا التوقيت مع نهاية موسمي الدوري الإسباني والإنجليزي ما يمنحه فرصة تقييم العروض المتاحة من أقوى الدوريات الأوروبية.

هذا التزامن لم يأتِ صدفة بل يعكس رؤية واضحة من المدرب البرتغالي الذي يسعى للدخول إلى سوق الانتقالات الفنية في اللحظة الأكثر تأثيرًا.

سيناريوهات مفتوحة

يبقى مستقبل مورينيو معلقًا بين ثلاثة احتمالات رئيسية وهى الاستمرار مع بنفيكا حال التوصل لاتفاق جديد أو الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر أو العودة إلى ريال مدريد في ولاية ثانية

ورغم تعدد الخيارات فإن العامل الحاسم سيظل مرتبطًا بقرار إدارة النادي الإسباني التي تملك الكلمة الأخيرة في هذا الملف.

جوزيه مورينيو ريال مدريد مورينيو بنفيكا روي كوستا الدوري البرتغالي

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

