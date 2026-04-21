مورينيو يفتح باب العودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لنادي بنفيكا، وإمكانية عودته مجددًا إلى قيادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة آس الإسبانية، فإن مورينيو يضع العودة إلى سانتياجو برنابيو ضمن أولوياته، مؤمنًا بأن فترته السابقة مع الفريق لم تُستكمل بالشكل الذي كان يطمح إليه.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تدرس خيار إنهاء التعاقد مع المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم، في ظل تراجع النتائج والابتعاد عن المنافسة على الألقاب.

ويبدو أن مورينيو ينتظر تحركًا رسميًا من إدارة النادي الملكي من أجل فتح باب المفاوضات، حيث أبدى استعداده للعودة فور تلقيه عرضًا رسميًا لتولي المهمة من جديد.

ويعيش ريال مدريد موسمًا صعبًا، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد بايرن ميونخ، إلى جانب ابتعاده عن صدارة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط خلف برشلونة.