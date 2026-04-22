مورينيو مُرشح بقوة لتدريب ريال مدريد.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن وجود البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل، خلفًا لألفارو أربيلوا.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسباني فإن هناك قائمة من المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، وكان أبرز تلك الأسماء هو المدرب السابق للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت أن مورينيو المدرب الحالي لبنفيكا لم يخفِ إعجابه بريال مدريد وعلاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز، ورغم أن رحيله بعد إكمال موسمه الثالث كان مُثيرًا للجدل، إلا أن المدرب لم يستبعد عودته لتدريب الفريق الملكي مجددًا.

وأشارت إلى أن وكيل أعماله، خورخي مينديز، عرض على ريال مدريد إمكانية عودة مورينيو لفترة أخرى على رأس الفريق كما تم إبلاغ النادي بوجود شرط جزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا.

واختتمت أن مورينيو يُعد أحد الخيارات العديدة التي يدرسها النادي، لكنّ الشغل الشاغل لإدارة الفريق الملكي حاليًا هو إنهاء ما تبقى من الموسم بأفضل صورة ممكنة.