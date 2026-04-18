هل يعود "السبيشيال وان"؟.. جوزيه مورينيو يطل من جديد في سماء مدريد

لم يكن خروج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا مجرد نهاية مشوار قاري بل بداية موجة من التساؤلات العميقة داخل أروقة النادي الملكي حول مستقبل الفريق فنيًا وهوية الرجل القادر على إعادة التوازن لمشروع يبدو أنه فقد بوصلته.

وفي ظل هذه الحالة عاد اسم جوزيه مورينيو ليطفو بقوة على السطح ليس فقط كمرشح لتدريب الفريق بل كرمز لمرحلة سابقة نجح خلالها النادي في استعادة شخصيته الصلبة حتى وإن لم تكتمل بالهيمنة الأوروبية آنذاك.

سقوط أوروبي

الضربة جاءت قاسية أمام بايرن ميونخ بعد أن ودع ريال مدريد البطولة القارية بنتيجة إجمالية (6-4) في مواجهة كشفت الكثير من العيوب خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي والتركيز في الدقائق الحاسمة.

الهزيمة لم تكن مجرد نتيجة بل عكست حالة من التراجع الفني والذهني ظهرت بوضوح في استقبال أهداف متأخرة وهو ما فتح باب الانتقادات على مصراعيه.

موسم بلا ملامح

الأزمة لا تتوقف عند دوري الأبطال فالفريق بات مهددًا بالخروج بموسم صفري بعد خسارة السوبر الإسباني وتوديع كأس الملك والابتعاد عن لقب الدوري الإسباني حيث يتصدر برشلونة المشهد بفارق مريح.

هذا السيناريو إذا اكتمل سيكون الثاني على التوالي دون بطولات وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ ناد بحجم ريال مدريد ويضع الإدارة تحت ضغط هائل لاتخاذ قرارات حاسمة.

مدرب مؤقت.. ونهاية متوقعة

تولى ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية في ظروف استثنائية عقب رحيل تشابي ألونسو لكن المؤشرات القادمة من داخل النادي تؤكد أن استمراره يبدو مستبعدًا.

وتبحث الإدارة عن اسم يمتلك الخبرة والكاريزما قادر على إعادة الانضباط سريعًا وهو ما يعيد مورينيو إلى دائرة الضوء.

مورينيو.. خيار الخبرة والصرامة

المدرب البرتغالي الذي يقود حاليًا بنفيكا أبدى وفقًا للتقارير انفتاحًا على فكرة العودة إلى مدريد النادي الذي ترك فيه بصمة واضحة.

مورينيو لا ينظر إليه هنا كمدرب فقط بل كمدير أزمة قادر على التعامل مع الفترات الانتقالية الصعبة وإعادة فرض النظام داخل غرفة الملابس.

خبرته الطويلة وشخصيته الحادة قد تمثلان الحل المؤقت لإعادة التوازن خاصة في فريق يعاني من غياب القيادة داخل الملعب.

لماذا الآن؟

طرح اسم مورينيو في هذا التوقيت يعكس احتياجًا محددًا من خلال إعادة الصلابة الدفاعية واستعادة الروح القتالية و وإعادة الانضباط التكتيكي.

الأرقام الأخيرة خاصة استقبال ستة أهداف أمام بايرن تؤكد أن الفريق يعاني من خلل واضح وهو ما يتناسب مع فلسفة مورينيو المعروفة بالتركيز على التنظيم الدفاعي.

حنين أم حل واقعي؟

لكن السؤال الأهم يظل مطروحًا هل عودة مورينيو تمثل حلًا فعليًا أم مجرد حنين إلى الماضي؟.

عقبات في طريق الصفقة

ورغم الترحيب المبدئي من المدرب البرتغالي فإن الأمور لا تزال في إطار التكهنات حيث لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن كما أن ارتباطه بعقد مع بنفيكا يمثل عائقًا يحتاج إلى حل.

في المقابل تدرس إدارة ريال مدريد أكثر من خيار في محاولة لاختيار المدرب الأنسب للمرحلة المقبلة.

الأزمة الحالية لا يمكن حلها بتغيير المدرب فقط فالفريق بحاجة إلى مراجعة شاملة سواء على مستوى التعاقدات أو الهيكل الفني وهناك حاجة لتدعيم الخط الخلفي وإعادة التوازن في وسط الملعب إلى جانب استعادة الفاعلية الهجومية في المباريات الكبرى.

صيف حاسم في مدريد

كل المؤشرات تؤكد أن الصيف المقبل سيكون نقطة تحول في تاريخ ريال مدريد الحديث فالقرارات التي ستُتخذ خلال هذه الفترة ستحدد ملامح الفريق لسنوات قادمة.

سواء عاد مورينيو أو تم اختيار اسم آخر فإن التحدي الأكبر سيكون إعادة بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.