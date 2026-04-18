ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق

تتواصل التكهنات حول هوية المدير الفني المقبل لنادي ريال مدريد، في ظل سعي الإدارة لإعادة ترتيب الأوراق بعد موسم مخيب، حيث يبرز اسم المدرب الألماني يورجن كلوب كأحد أبرز الخيارات المطروحة على الطاولة.

وبحسب ما كشفه الصحفي فابريزيو رومانو، فإن كلوب يعد الهدف الأول للنادي الملكي، إلا أن التحرك الرسمي لم يبدأ بعد، في ظل انتظار إدارة ريال مدريد لموقف المدرب نفسه وإبداء رغبته في خوض التجربة.

من جانبها، أوضحت صحيفة ماركا أن اسم كلوب مطروح داخل أروقة النادي منذ فترة، حيث سبق لريال مدريد أن حاول التعاقد معه ليكون بديلًا لـ كارلو أنشيلوتي، بل وقدم له عرضًا ضخمًا وُصف بأنه “شيك على بياض”، إلا أن المدرب الألماني رفض الفكرة آنذاك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب فضل الابتعاد عن الضغوط التدريبية، واتجه للعمل كمستشار رياضي ضمن مشروع ريد بول، حيث يتولى الإشراف على اكتشاف وتطوير المواهب، خاصة في أندية مثل لايبزيغ وريد بول سالزبورج.

ورغم ارتباط اسمه مجددًا بريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، فإن كلوب أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يخطط للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية حدوث هذه الخطوة، حتى مع حجم الإغراءات التي قد يقدمها النادي الملكي.

ويبقى ملف المدير الفني مفتوحًا داخل “سانتياجو برنابيو”، في انتظار تطورات جديدة قد تحسم وجهة ريال مدريد في المرحلة المقبلة.