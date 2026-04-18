قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق

إسراء أشرف

تتواصل التكهنات حول هوية المدير الفني المقبل لنادي ريال مدريد، في ظل سعي الإدارة لإعادة ترتيب الأوراق بعد موسم مخيب، حيث يبرز اسم المدرب الألماني يورجن كلوب كأحد أبرز الخيارات المطروحة على الطاولة.

وبحسب ما كشفه الصحفي فابريزيو رومانو، فإن كلوب يعد الهدف الأول للنادي الملكي، إلا أن التحرك الرسمي لم يبدأ بعد، في ظل انتظار إدارة ريال مدريد لموقف المدرب نفسه وإبداء رغبته في خوض التجربة.

من جانبها، أوضحت صحيفة ماركا أن اسم كلوب مطروح داخل أروقة النادي منذ فترة، حيث سبق لريال مدريد أن حاول التعاقد معه ليكون بديلًا لـ كارلو أنشيلوتي، بل وقدم له عرضًا ضخمًا وُصف بأنه “شيك على بياض”، إلا أن المدرب الألماني رفض الفكرة آنذاك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب فضل الابتعاد عن الضغوط التدريبية، واتجه للعمل كمستشار رياضي ضمن مشروع ريد بول، حيث يتولى الإشراف على اكتشاف وتطوير المواهب، خاصة في أندية مثل لايبزيغ وريد بول سالزبورج.

ورغم ارتباط اسمه مجددًا بريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، فإن كلوب أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يخطط للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية حدوث هذه الخطوة، حتى مع حجم الإغراءات التي قد يقدمها النادي الملكي.

ويبقى ملف المدير الفني مفتوحًا داخل “سانتياجو برنابيو”، في انتظار تطورات جديدة قد تحسم وجهة ريال مدريد في المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ترفيه

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

