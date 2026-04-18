ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال

دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دائرة الترشيحات بقوة لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، في ظل تحركات الإدارة لإعادة ترتيب الجهاز الفني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن رئيس النادي فلورينتينو بيريز يدرس بجدية خيار الاستعانة بمورينيو، مع وجود نية لعقد اجتماع مرتقب في العاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة إمكانية عودته لقيادة الفريق من جديد.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب رحيل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم، بعد تراجع النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، ما دفع الإدارة للبحث عن اسم يملك خبرات كبيرة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة، وهو ما يزيد من الضغوط داخل النادي لحسم ملف المدرب مبكرًا استعدادًا للموسم الجديد.