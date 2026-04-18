قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم

ريال مدريد
ريال مدريد
منتصر الرفاعي

يستعد ريال مدريد لإجراء تغييرات جذرية داخل صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في محاولة لتصحيح المسار بعد موسم مخيب للآمال على كافة الأصعدة.

وعانى الفريق الملكي من تراجع واضح هذا الموسم، بعدما خسر ثلاث بطولات كبرى، بدأت بالسقوط في كأس السوبر الإسباني ثم توديع دوري أبطال أوروبا وأخيرا الخروج من كأس ملك إسبانيا ليبقى الصراع الوحيد على لقب الدوري الإسباني رغم صعوبة المهمة في ظل تفوق برشلونة.

ويتربع برشلونة على صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع تبقي 7 جولات فقط على نهاية المسابقة، ما يجعل فرص الملكي في التتويج معقدة.

ثورة منتظرة داخل سانتياجو برنابيو

وبحسب ما أوردته صحيفة "ABC" الإسبانية فإن إدارة النادي تعتبر الموسم الحالي من بين الأسوأ في السنوات الأخيرة خاصة مع احتمالية الخروج دون ألقاب كبرى لموسمين متتاليين.

ورغم حالة الغضب الجماهيري يفضل رئيس النادي فلورنتينو بيريز التريث في اتخاذ القرارات المصيرية، رافضا الاندفاع نحو تغييرات متسرعة مع دراسة شاملة لمستقبل الفريق.

مدرب جديد على الأبواب؟

وتتجه الأنظار داخل النادي إلى ملف الجهاز الفني، حيث برزت عدة أسماء مرشحة لتولي القيادة أبرزها ماوريسيو بوتشيتينو ديدييه ديشامب ويورجن كلوب كخيارات محتملة لخلافة ألفارو أربيلوا في حال اتخاذ قرار بالتغيير.

قائمة الراحلين المحتملة

وعلى صعيد اللاعبين، تشير التقارير إلى احتمالية رحيل عدد كبير من الأسماء قد يصل إلى 8 لاعبين، في إطار خطة إعادة الهيكلة.

ويأتي على رأس الأسماء المرشحة للمغادرة داني كارفاخال وديفيد ألابا مع نهاية عقودهما، فيما لا يدخل داني سيبايوس ضمن الخطط المستقبلية.

كما تدرس الإدارة إمكانية بيع بعض اللاعبين الشباب مثل إدواردو كامافينجا وراؤول أسينسيو وجونزالو جارسيا وفران جارسيا إلى جانب إعارة فرانكو ماستانتونو لاكتساب الخبرات.

النجوم خارج الحسابات

في المقابل، يتمسك ريال مدريد بالركائز الأساسية، حيث لا نية للتفريط في الثلاثي جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، باعتبارهم حجر الأساس لمستقبل الفريق.

وبعيدا عن التغييرات الكبيرة يخطط النادي لتدعيم صفوفه بعناصر محددة في خطي الدفاع والوسط، في إطار مشروع إعادة بناء متوازن يهدف إلى استعادة الهيبة والعودة سريعًا لمنصات التتويج.

وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في رسم ملامح "ثورة البرنابيو" التي يسعى من خلالها ريال مدريد لاستعادة بريقه ومكانته كأحد أعظم أندية كرة القدم في العالم.

كأس السوبر الإسباني دوري أبطال أوروبا كأس ملك إسبانيا الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

ترشيحاتنا

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد