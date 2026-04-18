وعكة صحية حادة تبعد نجم ريال مدريد عن مواجهة ألافيس بعد فقدان 6 كيلوجرامات

تعرض لاعب ريال مدريد الشاب راؤول أسينسيو لوعكة صحية قوية، استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية مكثفة، من أجل تحديد الفيروس المتسبب في إصابته بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد، أن اللاعب فقد نحو 6 كيلوجرامات من وزنه خلال أسبوعين فقط، نتيجة تأثير المرض، ما يؤكد صعوبة حالته خلال الفترة الأخيرة، واستمرار خضوعه للمتابعة الطبية لحين استقرار وضعه الصحي.

وبسبب هذه الإصابة، تأكد غياب أسينسيو عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

في المقابل، واصل الفريق تدريباته الجماعية استعدادًا للمباراة، حيث شهدت الحصة تنفيذ تمارين فنية متنوعة، تضمنت تدريبات الاستحواذ وإنهاء الهجمات، قبل اختتام المران بمباريات مصغرة، في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.

كما يواصل كل من تيبو كورتوا ورودريجو برامجهما التأهيلية، في ظل سعي الجهاز الفني لاستعادة أكبر عدد من العناصر قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.