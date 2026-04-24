مورينيو يركز على بنفيكا وسط شائعات ريال مدريد.. وبند يفتح باب العودة مجانًا

يواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تركيزه الكامل على مهمته مع نادي بنفيكا، رغم تزايد التكهنات بشأن إمكانية عودته لتدريب ناديه السابق ريال مدريد.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الجدل حول مستقبل مورينيو، في ظل ربط اسمه بقيادة الفريق الملكي من جديد لإعادته إلى منصات التتويج، غير أن المدرب البرتغالي يفضل عدم الانشغال بهذه الأنباء في الوقت الراهن.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مورينيو يشعر بانزعاج نسبي من تكرار ربط اسمه بريال مدريد دون وجود مفاوضات رسمية، باستثناء بعض الاتصالات غير المباشرة عبر مقربين من محيطه.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يواصل بالفعل التحضير للموسم المقبل مع بنفيكا، لكنه يدرك أن أي اتصال مباشر من ريال مدريد قد يغيّر مسار الأمور بشكل كامل.

بند عقدي حساس

وأشارت التقارير إلى أن البند الذي يسمح للمدرب البرتغالي بمغادرة بنفيكا دون أي مقابل مالي ينتهي بعد 10 أيام من خوض الفريق آخر مبارياته هذا الموسم، والمقررة يومي 16 أو 17 مايو المقبل.

وبذلك، يمكن التعاقد مع مورينيو مجانًا قبل بداية يونيو المقبل، بينما في حال تأخر ريال مدريد في التحرك، فإن قيمة التعاقد معه ستظل رمزية وفق مصادر مقربة من الملف.