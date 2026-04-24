تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الأسباني

استقر ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به الميرنجي مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره ريال بيتيس ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال بيتيس المباراة التي تجمعه أمام نظيره ريال مدريد، وتقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025/2026.

جاء تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بيتيس كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: أرنولد، أنطونيو روديجر، دين هويسن، كاريراس.

في خط الوسط: فالفيردي، جود بيلينجهام، تشواميني.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.