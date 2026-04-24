موعد مباراة ريال مدريد وريال بتيس والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام ريال بيتيس، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب "لا كارتوخا".

ويدخل الفريق الملكي المباراة بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا، وعينه على مواصلة الانتصارات والضغط في سباق الصدارة، بعدما استعاد توازنه في الجولة الماضية بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في صراع المراكز المتقدمة.

ويطمح الميرنجي للخروج بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة ملاحقة القمة، في مواجهة لن تكون سهلة أمام بيتيس الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بتيس والقناة الناقلةفي الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي.