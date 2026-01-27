قبل رمضان.. أطعمة خطيرة وممنوع تخزينها في الفريزر

مع تجهيزات رمضان، تلجأ كثير من الأسر لتخزين الأطعمة في الفريزر، لكن بعض الأصناف قد تتحول من غذاء آمن إلى مصدر خطر على الصحة عند تجميدها.

إليك قائمة بأهم الأطعمة التي يُفضل عدم تخزينها في الفريزر أو التعامل معها بحذر شديد:



1- الخضروات الورقية النيئة

مثل الخس، الجرجير، السبانخ النيئة والكزبرة؛ إذ تفقد قيمتها الغذائية وتصبح لينة ومليئة بالماء بعد فك التجميد، وقد تتكاثر بها البكتيريا.

2- البيض بقشره أو مسلوقا

تجميد البيض بقشره قد يؤدي إلى تشقق القشرة وتلوثه بالبكتيريا، أما البيض المسلوق فيفقد قوامه وطعمه ويصبح غير مستساغ.

3- الأطعمة المقلية

كالبطاطس والبانيه؛ إذ تفقد قرمشتها وتصبح مشبعة بالزيوت، ما يزيد من فرص فسادها ويجعلها غير صحية بعد التسخين.

4- الألبان ومنتجاتها

مثل الزبادي والقشدة والكريمة؛ حيث تنفصل مكوناتها بعد التجميد، وقد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

5- الصلصات التي تحتوي على نشا أو دقيق

كالبشاميل وبعض أنواع الشوربة الثقيلة، إذ تتغير كثافتها وقوامها بعد التجميد وتفقد طعمها الأصلي.

6- الخضروات والفواكه عالية الماء

مثل الخيار، الطماطم، البطيخ والفراولة؛ حيث تصبح طرية وتفقد طعمها وقيمتها الغذائية.

7- الأرز والمكرونة المطهية لفترة طويلة

إذا لم تُحفظ بالطريقة الصحيحة قد تكون بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، خاصة عند إعادة التسخين أكثر من مرة



نصيحة مهمة قبل رمضان

يفضل تخزين الأطعمة نصف مطهية، وتقسيمها في عبوات صغيرة محكمة الغلق مع كتابة تاريخ التخزين، والالتزام بفترات الحفظ الآمنة لتجنب أي مخاطر صحية خلال الشهر الكريم.