في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الدوريتوس من المقرمشات اللذيذة التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم طريقة تحضير الدوريتوس في المنزل لتقديمه في إجازة نصف العام.



المكونات

كوبان من دقيق الذرة الأصفر الناعم

نصف كوب من الدقيق الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري)

ماء دافئ للعجن

زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

يُخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والملح وجميع التوابل في وعاء عميق.

يُضاف الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

تُترك العجينة لترتاح لمدة عشر دقائق.

تُفرد العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تصبح رقيقة جدا.

تُقطع العجينة على شكل مثلثات متساوية الحجم.

يُسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

تُقلى المثلثات حتى تكتسب لونا ذهبيا وتصبح مقرمشة.

تُرفع من الزيت وتوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

نكهة الجبنة (اختياري)

بعد القلي مباشرة، تُرش المثلثات بمزيج من جبن البودرة مع رشة من البابريكا وقليل من الملح حسب الرغبة.

ملاحظة

يمكن تحضير الدوريتوس بطريقة صحية أكثر من خلال خبزه في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 10 و12 دقيقة مع التقليب حتى يتحمر.