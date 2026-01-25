مخاطر تخزين السبانخ في الفريزر.. ما يجب معرفته قبل الاستهلاك

تلجأ كثير من ربات البيوت إلى تخزين السبانخ في الفريزر للحفاظ عليها لفترة أطول، خاصة مع صعوبة توافرها طازجة أحيانًا، إلا أن التخزين غير السليم قد يحولها من غذاء صحي إلى مصدر محتمل للضرر.



أبرز المخاطر المحتملة لتخزين السبانخ في الفريزر:



تحول النترات إلى مركبات ضارة:

السبانخ من الخضروات الغنية بالنترات، ومع التخزين أو إعادة التجميد بعد فكها، قد تتحول هذه النترات إلى نيتريت، وهي مركبات غير مرغوب فيها صحيًا، خاصة للأطفال والحوامل ومرضى الأنيميا.



فقدان القيمة الغذائية:

التجميد دون سلق بسيط مسبق يؤدي إلى فقدان نسبة من الفيتامينات المهمة، أبرزها فيتامين C وحمض الفوليك، مع مرور الوقت.

احتمال التلوث البكتيري:

عدم غسل السبانخ جيدًا أو تخزينها وهي مبللة يزيد من فرص نمو البكتيريا، خصوصًا إذا لم تُحفظ في أكياس محكمة مخصصة للتجميد.



تغير الطعم واللون والقوام:

التخزين الخاطئ قد يتسبب في تغير لون السبانخ إلى الداكن، مع طعم مر وقوام طري غير مستساغ.



خطورة إعادة التسخين أكثر من مرة:

ينصح بعدم إعادة تسخين السبانخ، سواء الطازجة أو المجمدة، أكثر من مرة لتجنب تكون مركبات قد تضر بالصحة.

الطريقة الآمنة لتخزين السبانخ:

يوصي خبراء التغذية بغسل السبانخ جيدًا، ثم سلقها سلقًا خفيفًا لمدة دقيقة تقريبًا، وتبريدها فورًا في ماء بارد، مع تصفيتها جيدًا قبل وضعها في أكياس محكمة داخل الفريزر، على ألا تتجاوز مدة التخزين من 6 إلى 8 أشهر.



نصيحة خاصة للأمهات:

يفضل عدم تقديم السبانخ المجمدة للأطفال أقل من عام، والاعتماد على السبانخ الطازجة المطهية فورًا كلما أمكن.

خبر صحي توعوي يسلط الضوء على أهمية التخزين السليم لتجنب المخاطر والحفاظ على الفوائد الغذائية.