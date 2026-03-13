مصطفى بكري: الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قوة القوات المسلحة المصرية تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة.

وقال بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، إن الجيش المصري يعد من أقوى الجيوش في المنطقة.

حماية الأمن القومي

وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير في حماية الأمن القومي المصري.

دعم الأشقاء

كما أكد أن مصر لا تتردد في دعم الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات، لافتا إلى أنها تواجه تحديات كبيرة ومحاولات استهداف من عدة أطراف، فضلا عن وجود حملات إعلامية وسياسية تُشن ضدها من الخارج.

وشدد بكري على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بهذه التحديات والمصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.