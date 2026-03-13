مصطفى بكري : مصر مستهدفة لكن ولادها يقفون خلف دولتهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة ومحاولات استهداف من عدة أطراف.

حملات خارجية

وقال بكري خلال برنامج حقائق وأسرار إن هناك حملات إعلامية وسياسية تُشن ضد مصر من الخارج.

وعي الشعب المصري

و شدد مصطفي بكري على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بهذه التحديات.

دعم القيادة

وأضاف أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح بكري أن مصر كانت دائمًا لاعبًا رئيسيًا في الوساطات الإقليمية، سواء في النزاعات العربية أو القضايا الدولية،مشيراً إلى أن وزارة الخارجية المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد حلول سياسية للأزمات المتصاعدة.

العالم ينتظر الحل

وأكد أن العالم يتطلع إلى حل سريع يوقف التصعيد ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.