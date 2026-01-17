قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026، برج الجوزاء هو برج هوائي متحرك، يحكمه كوكب عطارد، كوكب التواصل والذكاء واللغة والتفكير السريع. يتميز مواليده بالمرونة، الفضول، وحب المعرفة، وهم أشخاص اجتماعيون بطبيعتهم، يجذبون من حولهم بخفة ظلهم وذكائهم الحاضر.

الجوزاء يعيش بعقلين؛ يحب التغيير، يمل سريعًا من الروتين، ويبحث دائمًا عن الجديد. هذه الطبيعة تجعله مبدعًا وقادرًا على التكيف، لكنها قد تجعله أيضًا مترددًا أحيانًا أو مشتتًا بين أكثر من خيار.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026

يأتي هذا اليوم بطاقة نشطة ومليئة بالتنبيهات لبرج الجوزاء. ستجد نفسك أمام أكثر من خيار، أكثر من فرصة، وربما أكثر من طريق. التحدي الحقيقي اليوم ليس في قلة الفرص، بل في حسن الاختيار.

قد تواجه مواقف تتطلب سرعة بديهة، وهذا ما سيبرز ذكاءك الطبيعي. لكن احذر من التسرع أو القفز إلى النتائج دون معلومات كافية. اليوم مناسب للتواصل، التفاوض، التعلم، وعقد الاجتماعات، خاصة إذا كنت تعمل في مجال الإعلام، التسويق، أو الكتابة.

صفات برج الجوزاء

مواليد الجوزاء يتميزون بالذكاء، روح الدعابة، القدرة على الإقناع، وحب الحديث والتفاعل مع الآخرين. هم أشخاص محبون للحياة، اجتماعيون، ويميلون إلى خوض التجارب الجديدة دون خوف.

لكن من نقاط ضعفهم: التردد، التشتت، والتقلب المزاجي. قد يبدو الجوزاء أحيانًا غير ثابت على رأي واحد، لكنه في الحقيقة يفكر من زوايا متعددة قبل اتخاذ القرار.

مشاهير برج الجوزاء

من المشاهير المرتبطين بطاقة الأبراج القريبة من الجوزاء أو المتداخلة فلكيًا مع عطارد:

  • أنجيلينا جولي – ممثلة ومخرجة

هؤلاء يتميزون بالحضور القوي، الذكاء الاجتماعي، والقدرة على التأثير في الجمهور.

نصيحة برج الجوزاء

اليوم نصيحتك الذهبية هي: فكّر قبل أن تتكلم، وخطّط قبل أن تتحرك. طاقتك الذهنية عالية، لكن تشتتك قد يضيع عليك فرصًا مهمة إذا لم تنظّم أفكارك. لا تدخل في نقاشات ساخنة، ولا تتخذ قرارات كبيرة تحت ضغط اللحظة. حاول أن تستمع أكثر مما تتحدث، وأن تترك مساحة للعقل بدل الانفعال.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، يومك مليء بالفرص الفكرية. قد تُطلب منك أفكار جديدة أو حلول سريعة لمشكلة قائمة. قدرتك على التواصل ستكون نقطة قوتك اليوم.

إذا كنت تعمل في الصحافة، التسويق، التعليم، أو العلاقات العامة، فستلمع بشكل خاص. حاول فقط ألا تتشتت بين أكثر من مهمة في نفس الوقت، وحدد أولوياتك بوضوح.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، الأجواء إيجابية لكنها تحتاج وضوحًا. إذا كنت في علاقة، قد يحدث سوء فهم بسيط بسبب كلام غير دقيق أو تفسير خاطئ. الحل هو الحوار الهادئ.

أما إذا كنت أعزب، فقد تقابل شخصًا مثيرًا للاهتمام عبر العمل أو الأصدقاء. لا تتسرع في الحكم؛ خذ وقتك للتعرّف جيدًا قبل الارتباط.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، قد تشعر بإرهاق ذهني أكثر من بدني. عقلك يعمل بسرعة كبيرة، وهذا قد يسبب توترًا أو أرقًا. يُنصح بالمشي الخفيف، شرب الماء بكثرة، وتقليل المنبهات ليلًا.

كما أن تمارين التنفس أو التأمل القصير قد تساعدك على تهدئة ذهنك واستعادة توازنك.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن تشهد الفترة المقبلة فرصًا مهمة للجوزاء، خاصة في مجال العمل والتعلم والسفر. قد تتاح لك فرصة تدريب، دراسة، أو مشروع جديد يفتح أمامك آفاقًا أوسع.

عاطفيًا، العلاقات القائمة على الصدق ستتقوى، بينما العلاقات السطحية قد تتلاشى بهدوء. ماليًا، تحتاج إلى تنظيم ميزانيتك لتجنب المصروفات العشوائية.

برج الجوزاء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 صفات برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

محكمة القضاء الإداري

نظر دعوى إلغاء قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية .. غدا

حريق هائل بالسنطة

السيطرة على حريق مزرعة مواش بالسنطة في الغربية

الاعلامية شيماء جمال

والدة شيماء جمال أمام المحكمة في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقـ تل ابنتها

بالصور

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد