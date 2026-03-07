بعد الفوز على الاتحاد.. إعلامي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

فاجأ رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، لاعبي الفريق الأول، بعد الفوز على الاتحاد السكندري وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وكتب الناقد الرياضي احمد جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ممدوح عباس يمنح كل لاعب بالزمالك 50 ألف جنيه مكافأة الفوز على الاتحاد.. و100 ألف لـ معتمد جمال".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.