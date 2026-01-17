قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 17 يناير 2026: لا تدع الكمال يسرق منك متعة الإنجاز

برج العذراء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تدع الكمال يسرق منك متعة الإنجاز
برج العذراء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تدع الكمال يسرق منك متعة الإنجاز
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026، برج العذراء هو أحد الأبراج الترابية التي يحكمها كوكب عطارد، ما يمنحه طبيعة عقلانية دقيقة، تميل إلى التحليل والتفكير المنطقي قبل اتخاذ أي قرار. مواليد العذراء يُعرفون بالذكاء العملي، والانتباه الشديد للتفاصيل، والرغبة الدائمة في التنظيم والترتيب في كل جوانب حياتهم.

العذراء لا يعيش بالعاطفة فقط، بل بالعقل أولاً، وهو من أكثر الأبراج حرصًا على الكمال، حتى وإن كان هذا الكمال أحيانًا يرهقه نفسيًا. يحب النظام، يكره الفوضى، ويشعر بالراحة عندما تكون الأمور واضحة ومحددة.

من أبرز سماته أنه صديق مخلص، وشريك يعتمد عليه، وموظف مجتهد، لكنه قد يكون شديد النقد، ليس بدافع الهجوم، بل بدافع الرغبة في الإصلاح والتحسين، إذا تعلم العذراء التخفيف من قسوته على نفسه وعلى الآخرين، يصبح من أكثر الأبراج نجاحًا واستقرارًا.

برج العذراء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026

يحمل هذا اليوم طاقة قوية لمواليد برج العذراء على مستوى التفكير والتركيز واتخاذ القرارات المهمة. ستشعر بقدرة استثنائية على تحليل المواقف بسرعة وذكاء، مما يمنحك أفضلية في العمل والعلاقات.

النجوم تشير إلى أن اليوم مناسب للتخطيط، المراجعة، وتصحيح المسار، سواء في حياتك المهنية أو الشخصية. قد تكتشف اليوم أمرًا مهمًا كنت غافلًا عنه، أو تعيد ترتيب أولوياتك بطريقة أكثر نضجًا.

قد تواجه بعض الضغوط البسيطة، لكنها لن تكون عائقًا حقيقيًا أمامك، بل ستدفعك للإنجاز بشكل أفضل. المهم أن تتجنب القلق الزائد، وأن تثق بقدراتك التحليلية التي دائمًا ما تخدمك جيدًا.

صفات برج العذراء

مواليد العذراء يتميزون بالذكاء، الدقة، المسؤولية، والقدرة العالية على التنظيم. هم عمليّون جدًا، لا ينجرفون وراء الأوهام، ويبحثون دائمًا عن الحلول الواقعية.

من نقاط قوتهم:

  • الانضباط
  • الصدق
  • الإخلاص
  • القدرة على التحليل
  • العمل الجاد

لكن من نقاط ضعفهم:

  • الإفراط في النقد
  • القلق الزائد
  • الميل للكمال المرهق
  • صعوبة التعبير عن المشاعر

إذا تعلم العذراء أن يخفف الضغط عن نفسه، سيعيش حياة أكثر سلاسة وراحة نفسية.

نصيحة برج العذراء

نصيحتك اليوم: لا تدع الكمال يسرق منك متعة الإنجاز،
الأمور لا تحتاج أن تكون مثالية دائمًا، يكفي أن تكون جيدة ومستمرة. تعلم أن تثق بنفسك أكثر، وأن تمنح نفسك مساحة للخطأ والتجربة.

مشاهير برج العذراء

شيرين عبد الوهاب

من أشهر مواليد برج العذراء:

  • كاظم الساهر
  • كاميرون دياز
  • مايكل جاكسون
  • شيرين عبد الوهاب
  • بيونسيه

هؤلاء يعكسون ذكاء العذراء، دقته، وقدرته على الإبداع المنظم.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، هذا يوم ممتاز للعذراء. قدرتك على التركيز ستكون عالية جدًا، مما يساعدك على إنهاء مهام معقدة بسرعة وكفاءة. قد يُطلب منك حل مشكلة كبيرة، وستكون أنت الأنسب للتعامل معها.

إذا كنت تعمل في مجالات مثل الإدارة، المحاسبة، الطب، الصحافة، أو التحليل، ستلمع اليوم بشكل واضح. أفكارك منظمة، وطريقتك في العرض مقنعة ومهنية.

لكن احذر من التوتر الزائد؛ لا تحمل نفسك فوق طاقتك. حاول توزيع العمل بدلًا من القيام بكل شيء وحدك. العمل الجماعي اليوم قد يكون مفيدًا جدًا إذا أحسنت إدارته.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، قد تميل اليوم إلى التفكير أكثر من الشعور، وهذا قد يخلق مسافة بسيطة بينك وبين شريكك. حاول أن توازن بين العقل والقلب، ولا تكتفِ بالمنطق فقط.

إذا كنت في علاقة، سيكون من الجيد أن تُظهر اهتمامك بمشاعر الطرف الآخر بدلًا من نقد تصرفاته. كلمة لطيفة أو لفتة بسيطة قد تصنع فرقًا كبيرًا اليوم.

أما إذا كنت أعزب، فقد تقابل شخصًا يقدّر ذكاءك وهدوءك، لكن عليك أن تظهر جانبك العاطفي حتى لا تبدو باردًا أو بعيدًا.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، أنت بحاجة اليوم إلى راحة ذهنية أكثر من راحة جسدية. التوتر والتفكير الزائد قد يسببان لك صداعًا أو إجهادًا.

مارس نشاطًا هادئًا مثل المشي أو اليوغا، واشرب الماء بكثرة، وحاول النوم مبكرًا. تنظيم وقتك سيساعدك أيضًا على تقليل الضغط النفسي.

برج العذراء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة مرحلة مهمة جدًا لمواليد العذراء، خاصة على المستوى المهني. قد تحصل على فرصة عمل جديدة، ترقية، أو تقدير كبير لجهودك.

ماليًا، الأمور تتحسن تدريجيًا، لكن تحتاج إلى التخطيط الجيد وعدم التسرع في الإنفاق، الاستثمار المدروس قد يكون مفيدًا خلال الأسابيع القادمة.

عاطفيًا، العلاقات المبنية على الاحترام والتفاهم ستقوى، بينما العلاقات السطحية قد تتلاشى بهدوء.

صحيًا، الاهتمام بالتوازن بين العمل والراحة سيكون ضروريًا للحفاظ على طاقتك ونشاطك.

برج العذراء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العذراء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

محكمة القضاء الإداري

نظر دعوى إلغاء قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية .. غدا

حريق هائل بالسنطة

السيطرة على حريق مزرعة مواش بالسنطة في الغربية

الاعلامية شيماء جمال

والدة شيماء جمال أمام المحكمة في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقـ تل ابنتها

بالصور

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد
برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد