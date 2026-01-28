هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل حول مدى أحقية طلاب الصف الثالث الثانوي في تغيير الشعبة قبل امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب النظامين الجديد والقديم ، لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمنع منعا باتا لأي طالب آداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس

تنبيهات لطلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد ، فيجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من علمي علوم لعلمي رياضة والعكس حتى موعد استخراج أرقام الجلوس ، ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم اجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان مادة الرياضيات أو مادة الأحياء

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة الإلكتروني .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس من الأحد 8 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026