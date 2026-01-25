قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 على الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس

حيث قامت الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بنشر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس في شكل قوائم كاملة تشمل اسم الطالب ورقم جلوسه ودرجاته في مختلف المواد الأساسية و المواد غير الأساسية والمجموع الكلي 

وظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس في شكل درجات و ليس تقديرات أو ألوان 

اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 

ولا تحتاج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026  بالاسم ورقم الجلوس إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

حيث تتولى المدارس مسئولية اعتماد و اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس مثلها مثل باقي نتائج صفوف النقل 

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظام تقييم طلاب الصف الأول الثانوي “العام والبكالوريا ” 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، على النحو التالي: 

  • الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول
  • الامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

  •  امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%
  •  اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%
  •  اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%
  •  السلوك والمواظبة ١٠%
  •  كشكول الحصة والواجب ١٥%
  •  التقييم الأسبوعي ١٥%

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تطبيق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠ ، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصف الأول الثانوي (العام - البكالوريا) .

كما تضمن القرار أن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)،  فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب : يتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.

أما عن الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.

