نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. ظهرت الآن على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

جاء ذلك في المدارس التي انتهت رسميا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 قامت الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بنشرها في شكل قوائم كاملة تشمل اسم الطالب ورقم جلوسه ودرجاته في مختلف المواد الأساسية و المواد غير الأساسية والمجموع الكلي

جدير بالذكر أن نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 بالاسم ورقم الجلوس ، تم اعلانها في شكل درجات و ليس تقديرات أو ألوان

اعتماد نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

ولا تحتاج نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

حيث تتولى المدارس مسئولية اعتماد و اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 مثلها مثل باقي نتائج صفوف النقل

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظام تقييم طلاب الصف الأول الثانوي “العام والبكالوريا ”

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، على النحو التالي:

الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول

الامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%

اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%

اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%

السلوك والمواظبة ١٠%

كشكول الحصة والواجب ١٥%

التقييم الأسبوعي ١٥%

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تطبيق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠ ، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصف الأول الثانوي (العام - البكالوريا) .

كما تضمن القرار أن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)، فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب : يتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.

أما عن الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.