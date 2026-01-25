قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
رنا عصمت

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ضوراً جديدة لها.

إطلالة هنا الزاهد..

 

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً باللون الاسود المطرز من منطقة الصدر بالفصوص و الاحجار الملونة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التى ابرزت ملامح جمالها و جمال بشرتها و تركت شعرها على طريقة الويفى.

وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


May be an image of jewellery

May be an image of jewellery
May be an image of jewellery

وعلق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات”.

في السياق ذاته، استبعد فهمي أن يكون هو المقصود بتصريحات هنا الزاهد، حين أكدت أنها لا تتمنى الارتباط بشخص بخيل مستقبلاً، موضحًا: “صفة البخل بعيدة تمامًا عن شخصيتي، قد يُقال إنني عصبي، لكنني لست بخيلًا، وهي تعلم ذلك جيدًا، هناك أمور لا يمكن أن أبوح بتفاصيلها، انطلاقًا من قناعتي بأن من واجبات أي زوج أن يشتري لزوجته ما تشاء طالما أنه مقتدر ماديًا، وهذا ليس معناه أنني شخص كريم بالضرورة، لكنه في الوقت نفسه لا يعني أنني بخيل”.

