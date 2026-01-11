هنا الزاهد تستعرض أناقتها بالجينز في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة هنا الزاهد

خطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة كاجوال، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت جاكت جينز باللون الغامق، ونسقت معه بنطلون بنفس القماش واللون، وهي مواكبة لموضة 2026.

زانتعلت هنا الزاهد حذاء عصري باللون النبيتي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على شعرها الأشقر المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.