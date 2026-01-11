في عيد ميلادها الـ 33.. إطلالات تكشف عن أناقة ملك قورة

يصادف ١١ يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة ملك قورة، والتي أتمت اليوم عامها الـ ٣٣ فهي من النجمات اللاتي تحظى بجماهيرية كبيرة.

إطلالات أنيقة لـ ملك قورة



تعتبر ملك قورة من المشاهير التي تتمتع بذوق راقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات.

تحرص ملك قورة من حين لأخر على مشاركة متابعيها عبر الإنستجرام، بأبرز صورها وأطلالاتها التي تظهر بها في المناسبات المختلفة، كما تتميز بأنها تتبع أحدث صيحات الموضة وتفضل التنوع و التجديد دائما وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ملك قورة على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، وتتسم بأنها تميل إلي البساطة وعدم المبالغة مما يكشف عن جمالها الطبيعي.



إليكم صور ملك قورة …..