نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نشرت الفنانة نانسي عجرم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

سعر فستان نانسي عجرم..

وتألقت نانسي عجرم، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا قصيرا من تصميم إيلي صعب و بلغ سعره 412 ألف جنيه أى ما يقرب من ربع مليون جنيه.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقد هنّأت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، منتخب مصر بعد فوزه، على كوت ديفوار وتأهله لـ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 .

وكتبت نانسى عجرم فى تغريدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع اكس: "مبروك لمصر أم الدنيا منتخب الفراعنة ربح مرة جديدة وتأهل، وإن شاء الله من فوز لفوز بعد أكبر!، كأس الأمم الإفريقية".

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.



