البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

يبحث عدد من المواطنون عن درجات الحرارة غدا وحالة الطقس، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم نشاطا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث تقترب من 20 في المئة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل، تشمل العلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، وارتفاع للأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة



تشهد درجات الحرارة اليوم استقرارا نسبيا على أغلب أنحاء الجمهورية، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا على معظم المناطق.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة 20 درجة مئوية للعظمى و11 للصغرى، فيما تسجل العاصمة الإدارية 25 للعظمى و9 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و8 للصغرى، وبنها 24 للعظمى و10 للصغرى.

الوجه البحري

تسجل دمنهور 23 درجة للعظمى و10 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و9 للصغرى، وكفر الشيخ 23 للعظمى و10 للصغرى، وبلطيم 22 للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية

تسجل الإسكندرية 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، والعلمين 22 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى و10 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و10 للصغرى.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الصحراء الغربية وسواحل البحر الأحمر

تسجل سيوة 20 درجة للعظمى و7 للصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و12 للصغرى، وسفاجا 23 للعظمى و13 للصغرى، ومرسى علم 25 للعظمى و14 للصغرى.



كما تسجل الغردقة 24 للعظمى و13 للصغرى، وشلاتين 25 للعظمى و14 للصغرى، وحلايب 23 للعظمى و16 للصغرى، وأبو رماد 24 للعظمى و13 للصغرى، ومرسى حميرة 25 للعظمى و15 للصغرى، وأبرق وجبل علبة 25 للعظمى و16 للصغرى، ورأس حدربة 23 للعظمى و16 للصغرى.

جنوب الصعيد

تسجل الفيوم 24 درجة للعظمى و9 للصغرى، وبني سويف 24 للعظمى و8 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و7 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و7 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و8 للصغرى، وقنا 26 للعظمى و11 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و11 للصغرى، وأسوان 27 للعظمى و12 للصغرى.

المناطق الحدودية

تسجل الوادي الجديد 26 درجة للعظمى و10 للصغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و13 للصغرى، ونخل 23 للعظمى و7 للصغرى، وسانت كاترين 18 للعظمى و4 للصغرى.

مدن القناة وسيناء

تسجل المنصورة 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، والزقازيق 24 للعظمى و10 للصغرى، وشبين الكوم 25 للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و11 للصغرى.

كما تسجل دمياط 22 للعظمى و12 للصغرى، وبورسعيد 23 للعظمى و12 للصغرى، والإسماعيلية 25 للعظمى و10 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و10 للصغرى.

وفي سيناء تسجل العريش 25 للعظمى و9 للصغرى، ورفح 24 للعظمى و8 للصغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و10 للصغرى، والطور 25 للعظمى و13 للصغرى، وطابا 23 للعظمى و10 للصغرى، وشرم الشيخ 25 للعظمى و16 للصغرى.

حالة البحرين

يكون البحر المتوسط مضطربا مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلا مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.