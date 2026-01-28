إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل، بأن مسؤولًا في الجيش الإسرائيلي ، صرح بأن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح من الجانب الفلسطيني يوم الأحد المقبل.

وجاء في التقرير ، أن فتح المعبر سيكون خطوة مهمة لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة احتياجات إنسانية متزايدة.

وفيما لم يتم تأكيد التفاصيل من الجانب المصري، تشير المصادر إلى أن المعبر سيظل مغلقًا من الجهة المصرية، ما يعني أن الفتح سيكون محدودًا على الجانب الفلسطيني فقط.

ويُعتبر معبر رفح من أهم المعابر بالنسبة لقطاع غزة، ويشهد فتحه في أوقات معينة أهمية كبيرة في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها القطاع.