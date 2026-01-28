قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخص يطلق النار على مروحية تابعة لحرس الحدود الأمريكي بولاية أريزونا
«الفقي» يكشف كواليس ما قبل ثورة يناير: صوت الحرية كان أعلى من تقديرات الحكم | فيديو
حمادة هلال يشارك كواليس تصوير مسلسل «المداح» الجزء الخامس | شاهد
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة
قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن
دعاء الفجر لطلب الغنى.. ابدأ يومك بكلمات تجلب لك الخير كله
موعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق اعتبارًا من أول الشهر
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتوسط للدراسات : إسرائيل تسعى إلى استبعاد حماس بالكامل من قطاع غزة

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، إن إسرائيل تسعى إلى استبعاد حركة حماس بشكل كامل من قطاع غزة، وليس فقط على المستوى العسكري أو الأمني، بل يشمل ذلك أيضًا الموظفين المدنيين التابعين للحركة في مختلف القطاعات، مثل المستشفيات والجامعات والمدارس.

وأوضح عوض، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تتبنى ما تسميه سياسة "اجتثاث حماس"، وترفض وجود أي عناصر تابعة لها، كبارًا أو صغارًا، حتى في مرحلة "اليوم التالي" في قطاع غزة، مؤكّدًا أن تل أبيب تسعى لتحقيق ما تصفه بـ "النصر المطلق" عبر إقصاء الحركة كليًا من المشهد السياسي والعسكري والإداري.

وأضاف أن هذا التوجه يفسر رفض إسرائيل لوجود أطراف عربية أو إسلامية في إدارة القطاع، اعتقادًا منها أن مثل هذه الأطراف قد تسهم في تمكين حماس من الاستمرار أو إعادة إنتاج وجودها، كما أشار إلى رفض إسرائيل للمقترحات الأمريكية التي تتعامل مع الحركة بمرونة أو بمنطق الاحتواء أو الانتظار، إذ تصر تل أبيب على استبعاد حماس بالكامل.

وفيما يتعلق بالمأزق الأمني المرتبط بالحاجة إلى فترة انتقالية لإدارة قطاع غزة، في ظل رفض التعامل مع أي كيانات مرتبطة بحماس، أوضح عوض أن إسرائيل تمتلك، للأسف، العديد من أوراق الضغط التي تستخدمها لإبعاد الحركة والضغط على مختلف الأطراف، وليس حماس وحدها.
 

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

سميرة أحمد

سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مصطفى محمد

مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي

ترشيحاتنا

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

بالصور

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد