الزمالك يوقف سلسلة انتصارات أوتوهو دوبو في كأس الكونفدرالية بالتعادل في ذهاب ربع النهائي
وزير الأشغال اللبناني: الأوضاع في مطار رفيق الحريري طبيعية.. ونسعى لحماية البنى التحتية
شاهد.. لقطات من داخل ملعب حمادي العقربي قبل مواجهة الترجي والأهلي غدًا
عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم
الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية
إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة والمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو
بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات الطلاب
إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود لاعيان؟
صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»
الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات
الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

مختار جمعة يوضح كيف نظر القرآن إلى المال؟..ويؤكد :الإنسان مستخلف وعليه أن يؤدي حق الله

د. محمد مختار جمعة
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن القرآن الكريم تحدث عن المال من جوانب عديدة نظرًا لأهميته في حياة الإنسان وما يتعلق به من أحكام وضوابط، موضحًا أن المال يعد أحد الكليات الست التي يقوم عليها نظام الحياة، وهي الدين والوطن والنفس والمال والعقل والعِرض.

وأوضح وزير الأوقاف السابق، خلال حلقة برنامج "البيان القرآني"، المذاع على قناة الناس اليوم السبت،أن الأصل في المال أنه مال الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول الحق سبحانه: «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»، مبينًا أن الإنسان ليس مالكًا حقيقيًا للمال وإنما هو مستخلف فيه، كما قال تعالى: «وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»، مشيرًا إلى أن حسن الاستخلاف يكون بالإنفاق في الخير وأداء حق الله في المال.

وأشار إلى أن النعم تدوم بالشكر، مستدلًا بقول الله تعالى: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، موضحًا أن شكر نعمة المال يكون بالإنفاق في وجوه الخير وعدم قطع يد المعروف ما دام الإنسان قادرًا على العطاء، لأن الله سبحانه قد جعل بعض الناس معطين وبعضهم آخذين ابتلاءً واختبارًا.

وأضاف أن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار، بينما البخيل بعيد من الله ومن الناس ومن الجنة قريب من النار، مؤكدًا أن القرآن الكريم حث على الإنفاق مما يحب الإنسان، كما قال تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، كما نهى عن التصدق بالخبيث من المال، مستشهدًا بقوله سبحانه: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ».

وبيّن أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا تصدقت طيّبت الدراهم قبل إعطائها، وعندما سُئلت عن ذلك قالت إن الدرهم يقع من يد الله بمكان قبل أن يقع في يد الفقير، في إشارة إلى عظمة الصدقة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى ما ورد عن الإمام الليث بن سعد عندما جاءت امرأة تطلب كأسًا من العسل، فأمر أن تُعطى وعاءً كبيرًا منه، فلما قيل له إنها طلبت قدرًا يسيرًا قال: هي طلبت على قدر حاجتها ونحن نعطي على قدر نعم الله علينا.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر المنفقين، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ»، كما حذر من البخل لأن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله سبحانه هو الغني والناس جميعًا فقراء إليه.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إخراج الزكاة والصدقات، حيث قال: «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة»، كما بين أن خير الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر، لا أن ينتظر حتى حضور الموت فيبدأ في توزيع ماله.

وتابع أن المال لا ينفع صاحبه إلا بما أنفقه في الخير، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت»، مؤكدًا أن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من مال حلال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

كما حذر من أكل أموال الناس بالباطل أو الاعتداء على أموال اليتامى، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا»، مؤكدًا أن القرآن الكريم تناول قضية المال من جميع الزوايا؛ من حيث الحث على الإنفاق، والتحذير من المال الحرام، والتأكيد على توثيق الديون، كما في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ».

وشدد وزير الأوقاف السابق على ضرورة الالتزام بالأمانة في التعاملات المالية والابتعاد عن الغش والتطفيف في الكيل والميزان، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ»، مؤكدًا أن من يغش الناس أو يحتكر السلع أو يأكل أموالهم بالباطل يعرض نفسه لغضب الله.

ودعا إلى فهم صحيح لمفهوم المال في الإسلام، والحرص على كسبه من الحلال وأداء حق الله فيه، حتى يكون المال سببًا للنفع يوم القيامة، سائلًا الله أن يرزق الجميع الفهم الصحيح وأن يرزقهم الحلال الطيب ويبارك لهم فيه، وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

بالصور

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد