إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة وتستمر في قصف القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات، إن الجيش عثر مؤخرًا على جثة الجندي الإسرائيلي روان جبيلي، ما دفع الاحتلال إلى تكثيف استهداف المناطق التي جرى فيها البحث، وأسفر القصف الأخير عن استشهاد أربعة مواطنين ونقل جثامينهم إلى مستشفى الشفاء قبل تشييعهم.

وأشار المراسل خلال رسالة على الهواء، إلى أن عمليات القصف ألحقت إصابات بالمدنيين، من بينها طفلة في بيت لاهيا، كما تعرض مخيم حلاوة والمناطق الشرقية لجباليا لإطلاق نار كثيف منذ الصباح، إضافة إلى القصف المدفعي في شرق مدينة خان يونس، بينما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية السواحل الشمالية الغربية للقطاع.

وفي سياق منفصل، أكد أبو كويك أن سلطات الاحتلال أطلقت سراح تسعة معتقلين فلسطينيين كانوا محتجزين منذ أكثر من عامين في الأراضي المحتلة، من دون توجيه أي تهم إليهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى، بعد أن كانوا جميعًا من العمال الفلسطينيين.