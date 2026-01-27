إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة .. وتقتحم شمالي القدس | الأوضاع بالقطاع

استمرت الاقتحامات الإسرائيلية جنوب مدينة بيت لحم، في بلدات الدروع والطبوع، حيث داهمت القوات الإسرائيلية المنازل وتواصل فرض القيود على السكان المحليين، في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة بالضفة الغربية.

الدفع بشاحنات المساعدات من مصر إلى غزة مستمر وبآلاف الأطنان.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن عملية الدفع بشاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأضاف قاسم خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ الوحيد المخصص لإدخال المساعدات عبر الأراضي المصرية، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي العثور على آخر جثة لمحتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة، والتي وُجدت في مقابر حي الشجاعية شرقي القطاع.

وأوضح أن الشاحنات تخضع في منفذ كرم أبو سالم لعمليات تدقيق ومراجعة من قبل القوات الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قبل تفريغ حمولتها من المساعدات الإغاثية، ثم تعود مجددًا إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري.

إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة وتستمر في قصف القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات، إن الجيش عثر مؤخرًا على جثة الجندي الإسرائيلي روان جبيلي، ما دفع الاحتلال إلى تكثيف استهداف المناطق التي جرى فيها البحث، وأسفر القصف الأخير عن استشهاد أربعة مواطنين ونقل جثامينهم إلى مستشفى الشفاء قبل تشييعهم.

وأشار المراسل خلال رسالة على الهواء، إلى أن عمليات القصف ألحقت إصابات بالمدنيين، من بينها طفلة في بيت لاهيا، كما تعرض مخيم حلاوة والمناطق الشرقية لجباليا لإطلاق نار كثيف منذ الصباح، إضافة إلى القصف المدفعي في شرق مدينة خان يونس، بينما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية السواحل الشمالية الغربية للقطاع.

وفي سياق منفصل، أكد أبو كويك أن سلطات الاحتلال أطلقت سراح تسعة معتقلين فلسطينيين كانوا محتجزين منذ أكثر من عامين في الأراضي المحتلة، من دون توجيه أي تهم إليهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى، بعد أن كانوا جميعًا من العمال الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم شمالي القدس المحتلة.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في شمال شرقي القدس، خاصة في مخيم قلنديا وحَي المطار وكفر عقب، حيث داهمت مئات المنازل وأقامت نقاط مراقبة وقناصين على أسطح المباني، فيما أغلقت بعض المحال التجارية وأصدرت إخطارًا بإزالة التعديات.

وأشارت السلامين خلال رسالة على الهواء، إلى أن بلدة حزما شمال شرقي القدس شهدت إغلاقًا كاملًا للمداخل والمخارج، مع وضع بوابات ترابية وإشعارات تهديد للمواطنين، وسط تفتيش للمنازل والمحلات التجارية وسحب مركبات، مما عزّل البلدة عن محيطها ومنع الوصول إلى المدن الجنوبية مثل بيت لحم والخليل، مع تقييد الحركة نحو القدس المحتلة عبر حاجز محدد.