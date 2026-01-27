قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة .. وتقتحم شمالي القدس | الأوضاع بالقطاع

محمود محسن

استمرت الاقتحامات الإسرائيلية جنوب مدينة بيت لحم، في بلدات الدروع والطبوع، حيث داهمت القوات الإسرائيلية المنازل وتواصل فرض القيود على السكان المحليين، في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة بالضفة الغربية.

الدفع بشاحنات المساعدات من مصر إلى غزة مستمر وبآلاف الأطنان.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن عملية الدفع بشاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأضاف قاسم خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ الوحيد المخصص لإدخال المساعدات عبر الأراضي المصرية، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي العثور على آخر جثة لمحتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة، والتي وُجدت في مقابر حي الشجاعية شرقي القطاع.

وأوضح أن الشاحنات تخضع في منفذ كرم أبو سالم لعمليات تدقيق ومراجعة من قبل القوات الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قبل تفريغ حمولتها من المساعدات الإغاثية، ثم تعود مجددًا إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري.

إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة وتستمر في قصف القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات، إن الجيش عثر مؤخرًا على جثة الجندي الإسرائيلي روان جبيلي، ما دفع الاحتلال إلى تكثيف استهداف المناطق التي جرى فيها البحث، وأسفر القصف الأخير عن استشهاد أربعة مواطنين ونقل جثامينهم إلى مستشفى الشفاء قبل تشييعهم.

وأشار المراسل خلال رسالة على الهواء، إلى أن عمليات القصف ألحقت إصابات بالمدنيين، من بينها طفلة في بيت لاهيا، كما تعرض مخيم حلاوة والمناطق الشرقية لجباليا لإطلاق نار كثيف منذ الصباح، إضافة إلى القصف المدفعي في شرق مدينة خان يونس، بينما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية السواحل الشمالية الغربية للقطاع.

وفي سياق منفصل، أكد أبو كويك أن سلطات الاحتلال أطلقت سراح تسعة معتقلين فلسطينيين كانوا محتجزين منذ أكثر من عامين في الأراضي المحتلة، من دون توجيه أي تهم إليهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى، بعد أن كانوا جميعًا من العمال الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم شمالي القدس المحتلة.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في شمال شرقي القدس، خاصة في مخيم قلنديا وحَي المطار وكفر عقب، حيث داهمت مئات المنازل وأقامت نقاط مراقبة وقناصين على أسطح المباني، فيما أغلقت بعض المحال التجارية وأصدرت إخطارًا بإزالة التعديات.

وأشارت السلامين خلال رسالة على الهواء، إلى أن بلدة حزما شمال شرقي القدس شهدت إغلاقًا كاملًا للمداخل والمخارج، مع وضع بوابات ترابية وإشعارات تهديد للمواطنين، وسط تفتيش للمنازل والمحلات التجارية وسحب مركبات، مما عزّل البلدة عن محيطها ومنع الوصول إلى المدن الجنوبية مثل بيت لحم والخليل، مع تقييد الحركة نحو القدس المحتلة عبر حاجز محدد.

الاقتحامات الإسرائيلية القوات الإسرائيلية الضفة الغربية السكان شاحنات المساعدات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

المتهم

حمولة زائدة.. القبض على قائد سيارة نقل بالقاهرة

الفنان محمود حجازي

إخلاء سبيل بكفالة.. كواليس التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في ضرب زوجته

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 195 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

