باحثة بالأزهر: الشريعة الإسلامية جاءت لإباحة الطيبات وتحريم الخبائث

نظّم الجامع الأزهر الشريف ضمن فعالياته الدعوية في شهر رمضان محاضرة بعنوان «الحلال بيّن والحرام بيّن»، وذلك في إطار برنامج رمضانيات نسائية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبحضور الدكتورة عزة محمد عبد الرحمن، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، وآية عبد الجواد، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة حياة حسين العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وتناولت المحاضرة أهمية معرفة أحكام الحلال والحرام في حياة المسلم، وضرورة الالتزام بها تحقيقًا لتقوى الله تعالى وصلاح الأعمال، إذ إن صلاح العمل يقوم على إخلاص النية لله تعالى، وعلى العلم بالأحكام الشرعية التي تنظّم حياة المسلم في عباداته ومعاملاته.

وأكدت عزة محمد عبد الرحمن، أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده الحلال والحرام بيانًا واضحًا في القرآن الكريم والسنة النبوية، رحمةً بالإنسان وتيسيرًا عليه، مشيرةً إلى أن التشريع الإسلامي يقوم على قواعد وأصول تضبط حياة المسلم وتعينه على التمييز بين ما أحلّ الله وما حرّم. كما أوضحت أن التحليل والتحريم حق خالص لله تعالى، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتجاوز حدود الشريعة أو يشرّع من تلقاء نفسه، محذّرةً من خطورة التشدد المفرط أو التساهل في قضايا الحلال والحرام.

من جانبها أوضحت آية عبد الجواد، أن صلاح المجتمعات يبدأ بصلاح الأفراد، وصلاح الفرد يبدأ بإصلاح القلب، مستشهدة بحديث النبي: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» كما بيّنت أن النبي أرشد الأمة إلى تجنب الشبهات، لأن الوقوع فيها قد يقود إلى الوقوع في الحرام، مؤكدةً أن المسلم ينبغي أن يتحرى الحلال في كل أموره، خاصة في كسب المال والمعاملات اليومية.

وأشارت حياة حسين العيسوي، إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بإباحة الطيبات وتحريم الخبائث، مستدلة بقوله تعالى: «يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث». وبيّنت أن الإسلام دين الرحمة واليسر، إذ يبيّن للإنسان الطريق المستقيم ويضع له ضوابط واضحة تحميه من الوقوع في الحرام، مؤكدة أن اتقاء الشبهات دليل على صيانة الدين والعرض، وأن المسلم الفطن هو الذي يبتعد عما يثير الشك ويتجه إلى ما هو واضح الحِلّ.

واختُتمت المحاضرة بالتأكيد على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين في معرفة الأحكام الشرعية، والحرص على تحرّي الحلال في القول والعمل والمعاملات، حتى يعيش المسلم حياة طيبة قائمة على التقوى والاستقامة، سائلين الله تعالى أن يرزق الجميع نور العلم وصلاح العمل، وأن يتقبل الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة.