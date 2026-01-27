مجاهد ينفي رفع راويه يوسف زيدان.. تفاصيل

نفي أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ما أثاره الكاتب يوسف زيدان بشأن رفع روايته سفر العذارى من المعرض.

تصريحات أحمد مجاهد بشأن روايه زيدان

وكتب مجاهد، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"على مسئوليتى الشخصية، هذه صورة رواية د. يوسف زيدان بمعرض الكتاب اليوم، ولو حد من الهيئة قال للناشر شيلها يتفضل يقول".

وتابع :كما أن حفل توقيعها ليس ببرنامج المعرض الرسمى أساسا والبرنامج موجود لديكم على كل المواقع، ولا نعرف أى معلومات بشأن هذا الموضوع".

تصريحات يوسف زيدان بشأن راويته

وكان قد أثار الأديب الكبير الدكتور يوسف زيدان جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما نشر منشور له عبر صفحته الرسمية بشأن سحب روايته "سفر العذارى" من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته الـ 57 الممتدة حتى 3 فبراير المقبل،وإلغاء حفل التوقيع الخاص بالرواية.

وكتب زيدان : "شيء عجيب.. اتصل بي الآن ناشر رواية "سفر العذارى" من معرض القاهرة للكتاب، ليخبرني بأن تعليمات جاءته من "جهات أمنية" بسحب الرواية من المعرض، ثم أخبرته إدارة بعد ساعة بأن حفل توقيع الرواية بالمعرض، بعد غد "الخميس" تم إلغاؤه.. ما السبب؟ لا أحد غيرهم يعلم!".