35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
ديني

بحضور أبو موسى وشومان.. 3 ندوات علمية وفكرية في جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدا

جناح الأزهر بمعرض الكتاب
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
أحمد سعيد

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، غدًا الأربعاء، 3 ندوات علمية وفكرية متميزة، في إطار رسالته التنويرية ودوره العلمي في ترسيخ المنهج الوسطي وبناء الوعي المعرفي. 

وتُعقد الندوة الأولى بعنوان «مناهج علمائنا في بناء المعرفة»، بمشاركة الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والعالم اللغوي البارز، ويدير الحوار الدكتور ياسين عطية، المدرس بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

3 ندوات علمية وفكرية متميزة بجناح الأزهر

ويستضيف جناح الأزهر ندوة علمية بعنوان «التحولات المنهجية في المذهب الأشعري: قراءة في تطور المذهب بين المتقدمين والمتأخرين»، بمشاركة كل من د. عبد الرحمن المراكبي، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، د. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، ويدير الحوار الإعلامي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وذلك في الساعة الرابعة والنصف مساءً.

كما ينظم جناح الأزهر  في الخامسة مساءً ندوة بعنوان «نحو رؤية قومية لمواجهة التمدد الصهيوني»، يحاضر فيها الأستاذ الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور صبحي عسيلة، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز، ويدير الحوار الإعلامي محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وذلك ضمن اهتمام الأزهر بالقضايا المصيرية للأمة وتعزيز الوعي الوطني والقومي.

ويشارك الأزهر الشريف –للعام العاشر على التوالي– بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه على مدار أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات، بما يعكس ثراء التجربة الأزهرية وتنوع رسالتها العلمية والثقافية.

