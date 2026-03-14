أحزاب: رسائل الرئيس بإفطار الأسرة المصرية ترسم خريطة طريق لمواجهة التحديات وتعكس نهج المصارحة مع المواطنين

أكدت أحزاب سياسية أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية ترسم خريطة طريق لمواجهة التحديات وتعكس نهج المصارحة مع المواطنين.

وأوضحت الأحزاب - في تصريحات اليوم السبت - أن حديث الرئيس جاء ليؤكد ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم استقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي اعتداءات تستهدف أمنها أو سيادتها.

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست نهجا واضحا في المصارحة مع المواطنين بشأن التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حديث الرئيس اتسم بالشفافية وحرصه على وضع الرأي العام أمام صورة واقعية لحجم الضغوط التي تمر بها المنطقة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني.

وقال «محسب» إن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس أكدت أن الدولة المصرية تتعامل مع مرحلة استثنائية تتشابك فيها الأزمات الدولية والإقليمية، بدءا من التوترات والصراعات في المنطقة، مرورا بتداعيات الحرب في غزة والاضطرابات التي تشهدها بعض الممرات الملاحية، وصولا إلى انعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يفرض على الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس حرص خلال كلمته على توضيح الخلفيات الاقتصادية لبعض القرارات التي أثارت نقاشا في الشارع، وعلى رأسها تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن هذا التوضيح يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وشرح طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة وتراجع بعض مصادر الدخل القومي نتيجة الأزمات العالمية.

وأكد النائب مجدي البري الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بـحزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية،عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها دعم أمن واستقرار الدول العربية ورفض أي استهداف لها، خاصة دول منطقة الخليج.

وأضاف أن كلمة الرئيس تعكس موقف مصر التاريخي الراسخ في الدفاع عن الأمن القومي العربي، مشددًا على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن القاهرة لن تسمح بأي تهديد يمس استقرار الأشقاء.

وأشار إلى أن مصر لعبت على مدار السنوات الماضية دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الإقليمية والعمل على خفض التصعيد في العديد من بؤر الصراع، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ومكانتها السياسية بالمنطقة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك دائمًا بهدف حماية استقرار المنطقة ومنع اتساع دوائر الصراعات التي تهدد أمن شعوبها.

وتابع أن كلمة الرئيس عكست أيضًا إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل الأزمات والصراعات المتلاحقة، مؤكدًا أن القاهرة تتبنى نهجًا قائمًا على تغليب الحلول السياسية والحوار الدبلوماسي، بما يحافظ على وحدة الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها.

ولفت إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل القيام بدور متوازن يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وممارسة دور إقليمي مسؤول يسعى إلى دعم الأشقاء وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية واستقرارها ينعكسان بشكل مباشر على استقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المتصاعدة، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن استقرار المنطقة، بما يرسخ مكانتها كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة أمن الدول العربية.

من جهته، أكد أشرف أبو النصر مساعد رئيس حزب حزب حماة الوطن، أن كلمة السيد الرئيس حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس حرص القيادة السياسية على مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح أن حديث الرئيس جاء ليؤكد ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم استقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي اعتداءات تستهدف أمنها أو سيادتها، مشددًا على أن موقف مصر تجاه أمن منطقة الخليج يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة.

وأضاف أن الرئيس حرص في كلمته على وضع المواطنين أمام صورة واضحة لحجم الضغوط التي تواجهها الدولة نتيجة التوترات الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة، وما تفرضه من تداعيات اقتصادية على دول العالم، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الشفافية وبناء جسور الثقة مع الشعب المصري.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاءت في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجنب خيارات أكثر صعوبة، يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس إلى تعزيز التماسك الوطني والوعي بما يدور في المنطقة تمثل رسالة مهمة في هذا التوقيت، خاصة مع ما تشهده المنطقة من تحولات وتحديات تتطلب وحدة الصف الداخلي والتكاتف خلف مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددًا على أن وعي الشعب المصري وتماسكه يمثلان الركيزة الأساسية لعبور التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

بدوره.. أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية المهمة، وتعكس نهج الدولة المصرية في مصارحة المواطنين بحقيقة التحديات التي تمر بها البلاد في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وقال إن حديث الرئيس جاء في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، حيث تتسارع الأزمات والصراعات في عدد من الملفات الإقليمية، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات دول المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي بالتوازي مع القيام بدور إقليمي مسؤول يسعى إلى تهدئة التوترات ومنع اتساع دوائر الصراع.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل الحرب الدائرة في أكثر من بؤرة توتر، يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها كطرف إقليمي فاعل يسعى دائما لتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، وهو ما يعزز من دور القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن جزءا مهما من كلمة الرئيس ركز على الشأن الاقتصادي، حيث قدم شرحاً واضحا وصريحا للظروف التي دفعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومن بينها تعديل أسعار المنتجات البترولية.

وتابع أن هذه المصارحة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الشفافية مع المواطنين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأوضح أن الأرقام التي عرضها الرئيس بشأن حجم استهلاك الطاقة وتكلفة المنتجات البترولية، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في إدارة مواردها الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تتحمل ضغوطا إضافية نتيجة اضطرابات الاقتصاد العالمي وتأثير الصراعات الإقليمية على مصادر الدخل القومي، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تأكيد الرئيس على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وإطلاق حزم اجتماعية جديدة، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وأشاد بتأكيد الرئيس على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية استقرار الدولة المصرية، خاصة في ظل تجارب إقليمية أثبتت أن انهيار الدول يبدأ من تفكك الداخل.

وشدد على أن كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية جسدت رؤية شاملة لإدارة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، تقوم على المصارحة والشفافية، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على الدور الإقليمي الفاعل لمصر في محيطها العربي والإقليمي.

من جهته، أشاد النائب حازم الجندي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكداً أن حديث الرئيس حمل قدراً كبيراً من الوضوح والمصارحة مع المواطنين بشأن طبيعة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد.

وقال إن الرئيس حرص خلال كلمته على تقديم قراءة واقعية لتطورات الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بحكمة واتزان للحفاظ على استقرارها الداخلي بالتوازي مع دورها الإقليمي الداعم للتهدئة وخفض التصعيد في العديد من بؤر التوتر بالمنطقة.

وأكد أن تأكيد الرئيس على أن الدولة لا تتخذ أي قرار اقتصادي إلا بعد دراسة دقيقة يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها القيادة السياسية في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والصراعات الإقليمية.

وأوضح أن حديث الرئيس عن تداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، يوضح حجم الضغوط التي تتعامل معها الدولة المصرية، مشدداً على أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الرسالة الأهم التي حملتها الكلمة تتمثل في دعوة الرئيس إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقيقة الأوضاع، والتأكيد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه قدرته على دعم دولته في الأوقات الصعبة.

وأكد أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حملت رسائل مهمة بشأن الأوضاع الإقليمية، وأكدت ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال إن تأكيد الرئيس رفض مصر لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة، خاصة في منطقة الخليج، يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا يقوم على حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار الدول العربية في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا محوريًا في احتواء الأزمات الإقليمية والدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، بما يسهم في منع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا مصارحة واضحة للمواطنين بحقيقة التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس حرص القيادة السياسية على الشفافية وشرح طبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد.

وأكد أن مصر تواصل القيام بدورها القومي والتاريخي في دعم استقرار المنطقة العربية، مشددًا على أن قوة الدولة المصرية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي.

وأوضح دعم الحزب الكامل لمواقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في الدفاع عن استقرار المنطقة وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.