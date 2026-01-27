قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

احتفالية لذوي الهمم بجناح الأزهر بمناسبة الموسم الخامس من مبادرة كلنا واحد

أحمد سعيد

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، احتفالية متميزة لذوي الهمم بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار احتفاء جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بذوي الهمم، وبمناسبة إطلاق الموسم الخامس من مبادرة «كلنا واحد»، التي ينفذها مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف دعم الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم عروض فنية متنوعة قدمها أطفال من ذوي الهمم، وسط تفاعل وإعجاب كبيرين من رواد الجناح.

احتفالية لذوي الهمم بجناح الأزهر بمناسبة الموسم الخامس من مبادرة كلنا واحد

بدأت الاحتفالية بقراءة بعض ٱيات من الذكر الحكيم، تلاها مجموعة متنوعة من الفعاليات الاحتفالية والتي منها فقرات الإنشاد الجماعي والابتهالات الدينية، والعروض الحركية البسيطة، وإلقاء الشعر، والعروض المسرحية الهادفة، والتي حملت الكثير من الرسائل الإيجابية حول الثقة بالنفس، والإرادة، وقيمة العطاء، قدمها فريق «إبداع الأزهر لذوي الهمم» من عدد من المحافظات، وذلك لتجسيد قيم حب النبي ﷺ والانتماء للوطن، وتأكيدًا على دور الأزهر الرائد في رعاية ذوي الهمم وتمكينهم ليكونوا نماذج ملهمة وفاعلة في المجتمع، والتأكيد على أن الإعاقة لا تعيق الإبداع ولا تحد من القدرة على التميز.

وعلى هامش الاحتفال، كرَّم مسؤولو مكتب دعم الابتكار طلاب مبادرة «كلنا واحد»، تقديرًا لجهودهم المتميزة ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح الفعاليات، وتحفيزًا لهم على مواصلة الإبداع والتميز، مؤكدين حرص قطاع الأزهر الشريف على دعم  المبادرات الطلابية الهادفة، ورعاية المواهب الشابة، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي لدى جميع شرائح المجتمع دون تمييز.

يشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر الأزهر جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب مبادرة «كلنا واحد»

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة فنون حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب تؤكد أهمية التوثيق السينمائي للتراث

معرض القاهرة الدولي للكتاب

روائيون شباب: شخصيات نجيب محفوظ تكاد تتحرك على الورق

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مبادرات بأسعار رمزية تشعل الإقبال على أجنحة هيئة الكتاب في معرض القاهرة الدولي

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

