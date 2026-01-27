نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، احتفالية متميزة لذوي الهمم بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار احتفاء جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بذوي الهمم، وبمناسبة إطلاق الموسم الخامس من مبادرة «كلنا واحد»، التي ينفذها مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف دعم الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم عروض فنية متنوعة قدمها أطفال من ذوي الهمم، وسط تفاعل وإعجاب كبيرين من رواد الجناح.

احتفالية لذوي الهمم بجناح الأزهر بمناسبة الموسم الخامس من مبادرة كلنا واحد

بدأت الاحتفالية بقراءة بعض ٱيات من الذكر الحكيم، تلاها مجموعة متنوعة من الفعاليات الاحتفالية والتي منها فقرات الإنشاد الجماعي والابتهالات الدينية، والعروض الحركية البسيطة، وإلقاء الشعر، والعروض المسرحية الهادفة، والتي حملت الكثير من الرسائل الإيجابية حول الثقة بالنفس، والإرادة، وقيمة العطاء، قدمها فريق «إبداع الأزهر لذوي الهمم» من عدد من المحافظات، وذلك لتجسيد قيم حب النبي ﷺ والانتماء للوطن، وتأكيدًا على دور الأزهر الرائد في رعاية ذوي الهمم وتمكينهم ليكونوا نماذج ملهمة وفاعلة في المجتمع، والتأكيد على أن الإعاقة لا تعيق الإبداع ولا تحد من القدرة على التميز.

وعلى هامش الاحتفال، كرَّم مسؤولو مكتب دعم الابتكار طلاب مبادرة «كلنا واحد»، تقديرًا لجهودهم المتميزة ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح الفعاليات، وتحفيزًا لهم على مواصلة الإبداع والتميز، مؤكدين حرص قطاع الأزهر الشريف على دعم المبادرات الطلابية الهادفة، ورعاية المواهب الشابة، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي لدى جميع شرائح المجتمع دون تمييز.

يشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.