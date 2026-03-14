أولاد الراعي الحلقة 25 .. مواجهة بين ماجد المصري وفادية عبد الغني

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل أولاد الراعي تطورًا دراميًا، بعدما تكشف سر كبير ظل مخفيًا لسنوات طويلة. إذ يكتشف «راغب»، الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري، الحقيقة الكاملة وراء ادعاء «آمال» إصابتها بمرض الزهايمر.
 

وخلال أحداث الحلقة، تعترف «آمال» التي تقدم دورها الفنانة فادية عبد الغني بأن ادعاءها المرض لم يكن سوى خدعة استمرت لسنوات، مؤكدة أنها كانت تتظاهر بفقدان الذاكرة أمام الجميع لتحقيق أهدافها.
 

وتكشف آمال لابنها راغب تفاصيل صادمة تتعلق بماضيها، موضحة أن لديها سرًا خطيرًا أخفته عنه طوال تلك السنوات، وهو تورطها في خطف ابنة «نديم الراعي»، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عيد.
 

وتبرر آمال فعلتها بأن زوجها طردها هي وابنها راغب من القصر في وقت سابق، الأمر الذي دفعها إلى التخطيط للانتقام بهذه الطريقة.
 

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل أولاد الراعي، المعروض ضمن سباق دراما رمضان 2026، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الصراعات بين الشخصيات، مع تطورات درامية جديدة تزيد من تعقيد الأحداث.
 

وخلال الحلقة، تدخل شخصية «عزيزة» في مواجهة حادة مع ابنها «أشرف»، الذي يجسد دوره الفنان محمد عز، بعدما يطلب منه عمه «نجيب» تنفيذ مخطط خطير يستهدف «أولاد الراعي». ويمنحه نجيب مسدسًا لتنفيذ المهمة، غير أن أشرف يرى أن المواجهة المباشرة قد لا تكون الحل، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تخطيط دقيق يدفع الخصوم إلى الصدام فيما بينهم.
 

وفي سياق آخر من الأحداث، يتوجه «رؤوف»، الذي يؤدي دوره الفنان إيهاب فهمي، إلى «حبيبة» التي تجسد شخصيتها الفنانة أمل بوشوشة، ليكشف لها مفاجأة صادمة. إذ يخبرها بأنه قام بتوقيعها على شيكات دون علمها، مستغلًا ذلك للضغط عليها وإجبارها على تنفيذ مطالبه، مهددًا إياها بالحبس في حال رفضت الامتثال لما يطلبه.
 

وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.
 

ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.
 

