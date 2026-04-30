أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة.. والوزراء: قانون الأسرة يجمع 5 تشريعات قديمة ويُعزّز الحلول الودية لاستقرار المجتمع| اخبار التوك شو

شرب المياه قد يكون خطرا في هذه الحالة.. استشاري تغذية توجه نصائح ذهبية

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن شرب المياه أمر في غاية الأهمية لجسم الإنسان .



اتحاد منتجي الدواجن: لا حقن للدواجن بالهرمونات.. ولدينا اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات في الأسواق المصرية .



فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السد الأثيوبي مازال يخزن كميات كبيرة من المياه خلف السد وسوف تضطر اثيوبيا لتفريغ جزء من المياه من خلف السد مع بدء موسم الامطار.



«مش بنتأخر عن أشقائنا».. أحمد موسى: قوة جيش مصر هي رسالة أمان للأشقاء العرب |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك رسائل كبيرة من الدولة المصرية، والجميع يقرأ هذه الرسائل، معلقًا: «أي حد عنده طمع في بلدنا هيتحرق».



مُتحدّث الوزراء: قانون الأسرة يجمع 5 تشريعات قديمة ويُعزّز الحلول الودية لاستقرار المجتمع|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان، تأتي في إطار الحرص على تحقيق عدة أهداف، من بينها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تنفيذ التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.



مسافة السكة مش كلام.. أحمد موسى: كل اللي طلبه الأشقاء العرب من مصر تمت الاستجابة له

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة

موجة حارة تضرب البلاد.. الجمعة ذروة الارتفاع وعودة الاعتدال قريبًا

تشهد البلاد خلال هذه الأيام تقلبات ملحوظة في حالة الطقس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يلفت انتباه المواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.



وزير العدل: قانون الأسرة الجديد يستحدث الرؤية الإلكترونية ويوحد دعاوى النفقات لتخفيف الأعباء على الأسر

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن تطويرات جوهرية لحماية الطفل وتبسيط إجراءات التقاضي الأسري، من بينها استحداث نظام “الاستزارة والرؤية الإلكترونية” لمواجهة صعوبات تنفيذ الرؤية التقليدية.



تامر أمين: جمهور النادي الأهلي يرد على الانتقادات ويملأ المدرجات في القمة أمام نادي الزمالك

أكد الإعلامي تامر أمين، أن البعض تحدث عن أن جمهور الأهلي سيقاطع الفريق ولن يحضر لقاء القمة كنوع من العقاب واللوم على اللاعبين نظرا لسوء الأداء وعدم وجود الروح، نتيجة الهزيمة الكارثية أمام بيراميدز.



شرطة لندن: واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي

أعلنت شرطة لندن رسميا أن واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.