موجة حارة تضرب البلاد.. الجمعة ذروة الارتفاع وعودة الاعتدال قريبًا

تشهد البلاد خلال هذه الأيام تقلبات ملحوظة في حالة الطقس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يلفت انتباه المواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

تفاصيل الحالة الجوية

وبين أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، تتزايد التساؤلات حول طبيعة هذه الموجة ومدى استمرارها؛ كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية الحالية، موضحة أسباب الارتفاع في درجات الحرارة وتوقيته، إلى جانب توقعات الأيام المقبلة.

كما حذرت من بعض الظواهر المصاحبة مثل نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وقدمت مؤشرات مطمئنة بشأن عودة الأجواء المعتدلة قريبًا.



استمرار الارتفاع التدريجي

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يشهد أجواءً حارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى البرودة خلال الليل، مع توقعات باستمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.



وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة تواصل صعودها بشكل تدريجي، حيث سجلت القاهرة أمس ما بين 27 و28 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 29 درجة، على أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.



درجات الحرارة في القاهرة

وأشار إلى أن يوم الجمعة سيشهد ذروة الموجة الحارة، حيث يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في القاهرة حاجز 30 درجة لتصل إلى 32 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد ارتفاعًا أكبر قد يتجاوز 36 إلى 37 درجة.

نشاط في الرياح المحملة بالرمال

وأضاف أن سبب هذه الموجة يعود إلى تأثر البلاد بمنخفض صحراوي قادم من الصحراء الغربية، يصاحبه نشاط في الرياح المحملة بالرمال والأتربة، خاصة على مناطق الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مع امتداد تأثيرها تدريجيًا إلى بعض المناطق الداخلية.



وأكد أن هذه الأجواء لن تستمر طويلًا، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع مطلع الأسبوع المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية التي تدور حول 26 درجة مئوية، موضحًا أن هذه الفترة تُعد مرحلة انتقالية مع اقتراب فصل الصيف الذي يبدأ فلكيًا في 21 يونيو.



وفيما يتعلق بالطقس ليلًا، أشار إلى أنه يميل للبرودة على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء ملابس خفيفة مع اصطحاب جاكيت، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.