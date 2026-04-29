أستاذ اقتصاد سياسي: الانقسام اللبناني ثغرة تعمل إسرائيل على توسيعها واستغلالها

أكد الدكتور واجب فالصو، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حالة الانقسام داخل الساحة اللبنانية تمنح الاحتلال الاسرائيلي فرصة لاستكمال مخططاته، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح حزب الله.

وأوضح واجب فالصو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الاعلامية هند الضاوي، عبر شاشة القاهرة والناس، أن وجود انقسام بين مؤسسات الدولة وقوى المقاومة يمثل ثغرة يعمل العدو على توسيعها واستغلالها سياسيًا، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الحالية تعاني من ازدواجية في تعريف دورها، ولم تعد واضحة في موقفها تجاه مواجهة العدوان.

وأضاف واجب فالصو، أنه لا يوجد عاقل في لبنان يرغب في الانزلاق نحو حرب أهلية، إلا أن استمرار حالة التباين الداخلي يضعف الموقف العام للدولة، مشيرًا إلى أن لبنان، عند دخوله أي مفاوضات دولية، خاصة في البيت الأبيض، لا يمتلك أوراق قوة كافية تدعم موقفه، في ظل هذه الانقسامات، ولفت إلى أن إسرائيل تستغل بعض التصريحات المناوئة للمقاومة داخل لبنان، وتعمل على رفع سقف مطالبها، مستفيدة من حالة عدم الثبات في الموقف الرسمي اللبناني.