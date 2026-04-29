خبير طاقة: العالم يدخل مرحلة شح النفط.. وتراجع الأسعار مرهون بـ3 عوامل حاسمة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول وخبير أسواق الطاقة، إن هناك مؤشرات واضحة تدعم توقعات تغير اتجاهات أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قراءة المشهد الحالي تكشف عن عدة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الأسواق العالمية.



مصير السيطرة على مضيق هرمز

وأوضح القليوبي، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أول هذه العوامل يتمثل في حالة الضبابية المتعلقة بمصير السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يثير قلقًا واسعًا في أسواق الطاقة العالمية نظرًا لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط.



وأضاف أن العامل الثاني يرتبط بتعرض جزء كبير من البنية التحتية النفطية في عدد من دول منظمة "أوبك" لأضرار ملحوظة، حيث تم تدمير ما يتراوح بين 15% إلى 25% من هذه البنية، وهو ما يحتاج إلى عدة أشهر لإعادة التأهيل، بما يؤثر على حجم الإنتاج.

أسواق النفط العالمية

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في حالة الشح التي تسيطر حاليًا على أسواق النفط العالمية، موضحًا أن الأسواق تمر بخمس مراحل تبدأ بالتشبع، ثم الاستقرار، يليها التوازن بين العرض والطلب، ثم مرحلة الشح، وأخيرًا النقص، مؤكدًا أن السوق العالمية حاليًا تقع في المرحلة الرابعة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار.

استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية

وشدد القليوبي على أن هذه العوامل مجتمعة ترسم ملامح المرحلة المقبلة لأسواق الطاقة، في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على توازنات العرض والطلب عالميًا.